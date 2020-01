Sabrina Sato e Dhomini se reencontram em reality 17 anos após namoro no BBB

O mundo dá mesmo voltas. Sabrina Sato vai comandar um novo programa na Record chamado ‘Made In Japão’. No reality show, nomes como o campeão da terceira edição do Big Brother Brasil, André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, e a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira vão participar da atração. As informações são do portal ‘Notícias da TV’.

Foto: Reprodução | TV Globo

Dhomini e Sabrina vão se reencontrar 17 anos depois do BBB 3. Para quem não se lembra, a japa e o empresário namoraram durante o confinamento da atração global.

Sobre o programa

Made in Japão será a versão brasileira de Big In Japan, uma mistura de reality e game show lançada em 2009. Seus produtores o definem como um “game show japonês real, selvagem e maluco”. cômodas, como se vestir de galinha e levar tombos ao tentar correr. O show renderá R$ 500 mil ao vencedor. 10 “celebridades” devem participar da competição.