“Sacanagenzinha”: Harmonia lança parceria com Ludmilla; assista

O Harmonia deu inicio ao ano de 2020 com força total. Os fãs já podem assistir ao primeiro audiovisual do DVD gravado na primeira edição deste ano da “Melhor Segunda-Feira do Mundo” (06), em Salvador. A música escolhida para ser lançada nas plataformas digitais e no canal do Harmonia no YouTube foi a parceria com a cantora Ludmilla. “Sacanagenzinha”, que tem autoria da artista, promete ser destaque no verão apresentando um refrão forte, totalmente dançante.

Foto: Divulgação