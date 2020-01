Saí com o (a) crush e agora? Veja seis dicas infalíveis para arrasar na conquista

Está conhecendo alguém? O ideal demonstrar sentimentos e carinho com moderação. Não existe perfil de homem ou mulher mais desejado. Na hora da conquista, o que mais conta são as atitudes e a forma de tratar o(a) parceiro(a).

Foto: reprodução



De acordo com o site de relacionamento ‘Amor&Classe’, mais de 20 mil pessoas se cadastraram na plataforma em busca de uma pessoa que a trate com carinho e respeito. Para te ajudar a evoluir do primeiro encontro, confira seis dicas infalíveis para conquistar o(a) crush.

1- Escreva um bilhetinho com uma frase marcante e deixe cair dentro da bolsa ou mochila dela(e).

2- Faça carinho no (a) crush. Carinho e abraço são duas maneiras de manter o coração mais próximo, sem contar que libera hormônios de bem-estar no organismo.

3- Deixe o celular de lado quando estiverem juntos e ouça mais o que ela(e) tem a dizer.

4- Deixe ele(a) sentir sua falta. Evite ficar checando a tela do WhatsApp a cada 5 minutos para ver se chegou alguma notificação. Nada de puxar conversa o tempo todo e nem todos os dias. Tente revezar, um dia você puxa assunto e no outro espera a pessoa falar.



5- Mostre para ele(a) o que você sabe fazer de melhor. Prepare uma refeição, cante uma música, recite ou mostre um poema.

6- Depois de uns meses, vale reviver um momento marcante de vocês. Que tal ir ao mesmo restaurante ou ao mesmo local do primeiro beijo?