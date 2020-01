Saiba como a dupla Pedrinho-Luan pode ser aproveitada no Corinthians

​O trabalho está prestes a começar, e o ​Corinthians vive a expectativa de, em 2020, melhorar o seu poder de fogo. Para isso, já se faz uma projeção de como o técnico Tiago Nunes poderá utilizar, lado a lado, Pedrinho e Luan. O primeiro é a grande revelação do Timão do meio para frente nos últimos anos, enquanto o segundo, depois de ter sido considerado o Rei da América em 2017, chega ao Parque São Jorge como a principal contratação da temporada.

A princípio, Nunes não deve encontrar grandes problemas para incluir esta dupla na chamada escalação ideal. Agora, resta saber em que posição cada um irá atuar. Pedrinho, por exemplo, foi, em boa parte de 2019, um atleta a atuar pelo lado direito do campo nas mãos de Fábio Carille – apenas no final, já com o interino Dyego Coelho, é que passou a ser uma figura mais centralizada. Se esta tendência seguir, Luan será o atleta a fazer a função de articulação pelo meio. Caso o prodígio alvinegro mude de posição, aí o ex-gremista será deslocado, restando saber se para a direita ou para a esquerda.

Existe, porém, outra alternativa: a que coloca ambos atuando pelo centro. Neste caso, o esquema 4-2-3-1 daria espaço para o 4-1-4-1, com apenas um volante fixo atrás da linha de articulação e dois nomes um pouco mais marcadores pelos lados – Ramiro, possivelmente, seja um deles. Como Pedrinho irá defender a seleção brasileira no Pré-Olímpico da Colômbia, a dupla com Luan só poderá ser formada a partir de meados de fevereiro. Mas a expectativa é, sim, bastante grande.