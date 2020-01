Saiba como combater as celulites diariamente

A celulite é formada a partir do depósito de gorduras na pele, deixando-a com aspecto ondulado. Apesar de ser um processo natural do organismo, muitas pessoas criaram um verdadeiro tabu relacionado ao tema, fazendo com que as mulheres que possuem celulite sintam-se inseguras. Nos homens essa condição se manifesta com menor intensidade, aparecendo, normalmente, nos casos de desequilíbrio hormonal.

As causas da celulite ainda não são conhecidas em profundidade, ainda que existam diversas suposição não comprovadas para justificar o seu aparecimento, tais como fatores hereditários, cor, etnia e biotipo corporal, por exemplo. Mesmo com todos esses prováveis fatores, é inegável que os cuidados com a pele são uma excelente alternativa para quem pretende evitar o surgimento da celulite.

Foto: reprodução



Existem, no mercado, diversos tratamentos estéticos que previnem e amenizam o aspecto das ondulações característico das celulites, restaurando, ainda que parcialmente, o aspecto liso da pele. Para os que não se sentem confortáveis com procedimentos estéticos e preferem ficar longe de qualquer meio artificial de conter o acúmulo de gordura na pele, é importante ressaltar alguns hábitos diários que podem auxiliar no desaparecimento e evitar a formação de novas celulites.

Já que a celulite é o acúmulo de gordura o ganho de peso pode contribuir consideravelmente para o surgimento do problema. Por esse motivo, perder peso é uma excelente alternativa para diminuir o aspecto rugoso da pele.

A água é indispensável para o regular funcionamento do corpo humano, já que a maioria das reações químicas são realizadas em meio aquoso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a quantidade ideal de água varia conforme o peso corporal e outros fatores específicos, como as atividades físicas diárias realizadas. De qualquer forma, para um homem com o peso corporal de 70kg, por exemplo, o indicado é o consumo diário de 2,5 litros de água, já para uma mulher de 58kg o consumo recomendado é de 2,2 litros. Essa necessidade está relacionada a diversos benefícios, dentre eles está a elasticidade da pele que, com a quantidade adequada, de água fica mais hidratada e lisa.

A prática de exercícios físicos promove a queima de gorduras e, por esse motivo, é uma ótima opção para eliminar a celulite. Além disso, como ativa a circulação sanguínea, o aspecto da pele percebe melhoras. O ideal é combinar atividade aeróbica e localizada e, mais importante, manter a regularidade.

A utilização de alguns equipamentos estéticos como o manthus pode ajudar na redução da celulite pois atuam na diminuição da gordura localizada utilizando o ultrassom de 3mhz de alta potência combinado com correntes elétricas.

Uma alimentação balanceada, rica em gorduras boas, frutas, legumes e alimentos ricos em fibras pode influenciar significativa no aspecto da pele, colaborando com o desaparecimento de celulites. Por isso, é sempre bom ficar atento ao consumo de sal, açúcares e alimentos industrializados. Comer mais que o necessário e exagerar no consumo de gorduras e carboidratos simples (açúcares e doces) aumentam a síntese e o armazenamento de gorduras, favorecendo o surgimento da celulite.

Apesar de não ser a principal alternativa para diminuir o aspecto rugoso das celulites já existentes, todos esses fatores em conjuntos são capazes de evitar a formação de novos depósitos de gordura e garantir o aspecto natural da pele.

Entretanto, para aquelas pessoas que possuem algum tipo de problema hormonal, somente a prática diária desses hábitos pode não ser suficiente, uma vez que esse tipo de problema requer acompanhamento endocrinológico específico. Porém, é inegável que o desequilíbrio hormonal em homens e mulheres contribui consideravelmente para o aparecimento de celulites.