Saiba como fazer 5 drinks alcoólicos e refrescantes

Reunir os amigos nas noites quentes para jogar conversa fora e tomar alguns drinks é uma boa dica para o lazer. Mas, se a crise chegou e sair para barzinhos está custando mais caro do que reunir a galara em casa, confira 5 receitas de drinks alcoólicos e super refrescantes para espantar o calor. Escolha o seu favorito e aproveite a temporada para testar e provar.

Coloque no copo o limão, a tangerina e o gengibre. Esmague até extrair o suco. Acrescente o caju e macere novamente. Em seguida, coloque a vodka e o gelo. Mexa bem. Decore o copo com a parte do caju que está com a castanha.

2. Drink Laranja Blue, Le Bou

200 ml de suco de laranja

Em uma taça ou copo de drink adicionar um ingrediente por vez. Sirva em seguida!

3. Caipirinha de frutas vermelhas com prosecco, Meime Pizzaria

1 colher de sopa de açúcar

Em um copo, junte as frutas vermelhas, e o açúcar. Com ajuda de um socador, amasse as frutas para extrair bem o suco delas. Em seguida coloque gelo picado , complete com o prosecco, mexa suavemente e sirva em seguida. Decore o copo com as frutas vermelhas.

20 ml de xarope de framboesa

20 ml de suco de limão siciliano

20 ml de clara de ovo pasteurizada

Coloque todos os ingredientes dentro de uma coqueteleira, bata com gelo e sirva na taça coupé, fazendo uma coagem dupla. Decore com um zest de limão siciliano.

8 folhas frescas de hortelã

10 ml de xarope de amêndoas

1/2 xícara (120 ml) de club soda