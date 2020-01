Saiba como recuperar dinheiro do Imposto de Renda dos últimos cinco anos

A Receita Federal concede um prazo de até cinco anos para os contribuintes que não eram obrigados a declarar o Imposto de Renda (IR), mas que teve algum tipo de desconto. O órgão é responsável pela administração dos tributos de competência da União.

É possível recuperar, nestes casos, o dinheiro dos últimos anos. Neste ano (2020), o contribuinte poderá fazer a declaração a partir do ao de 2016, cujo ano base é 2015.

A cobrança do Imposto de Renda acontece em algum mês em que o trabalhador fez hora extra. Além disso, a exigência do pagamento acontece em um período que o contribuinte recebeu algum adicional da empresa ou se trabalhou por pouco tempo em algum emprego.

Para conseguir o Imposto de Renda de volta, será necessário que o contribuinte entregue a declaração. É preciso, nesse caso, baixar o programa referente ao ano de envio da declaração, disponível no site oficial (www.receita.economia.gov.br). Vale destacar que quando contribuinte não é obrigado a declarar, não há cobrança de multa por atraso na entrega da declaração.

Quem deve declarar o Imposto de Renda?

O Imposto de Renda é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos de pessoas e de empresas e seu valor é pago de acordo com os rendimentos declarados, de forma que os cidadãos com renda maior pagam mais impostos, enquanto aqueles com renda menor pagam menos.

Devem fazer a declaração todos aqueles que tenham recebido, em 2018, rendimentos tributáveis cuja soma supere R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte com soma superior a R$ 40 mil. No caso de atividade rural, a quantia deve ser maior do que R$ 142.798,50.