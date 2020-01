Saídas e renovações pendentes: Fluminense já preocupa seu torcedor para 2020

​Um mês já se passou desde o encerramento do Brasileirão 2019 e o ​Fluminense só anunciou uma contratação para a nova temporada: a de seu comandante, Odair Hellmann. No mais, o mercado do clube carioca tem sido marcado por despedidas e negociações problemáticas de renovação, situação que já começa a preocupar seu torcedor para 2020.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

​​Como destaca o ​Globoesporte, o Tricolor Carioca passa por uma reformulação grande em seu elenco, com onze saídas já confirmadas: Agenor, Airton, Daniel, Caio, Yony, Wellington Nem, João Pedro, Brenner, Guilherme e Ewandro. Parte dessas despedidas já eram esperadas, por se tratarem de jogadores emprestados que não renderam bem na equipe ou atletas em fim de contrato fora dos planos para 2020. O centroavante Lucão é mais um que deve deixar as Laranjeiras, enquanto jogadores que voltam de empréstimo, como Matheus Alessandro, Reginaldo e Robinho não serão aproveitados.

O grande problema para o Fluminense mora na falta de poder de barganha no mercado, que tem dificultado demais as negociações pelas permanência de Caio Henrique e Allan. O primeiro está em vias de fechar com o ​Grêmio, enquanto o segundo está a um passo de rumar ao ​Atlético-MG. Destaques em 2019, os dois são considerados vitais pela torcida tricolor.

Perdendo pilares e encontrando enorme dificuldade para contratar em bom nível – as principais especulações de chegadas envolvem nomes de pouco/nenhum impacto -, o Tricolor dá sinais, antes mesmo da nova temporada começar, que poderá ter mais um ano complicado e de pouca inspiração. Nova década, velha história.