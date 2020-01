Salada fácil de fazer é perfeita para o verão; confira receita

Quer aproveitar a época mais quente do ano e ainda degustar uma comida refrescante e saudável? Uma ótima escolha para esse verão é a salada caprese. Seja para comer em casa ou durante uma viagem, essa salada levíssima é muito simples de fazer e ótima para aqueles dias que bate uma preguicinha de cozinhar.

Foto: Divulgação/Fortaleza

Confira o modo de preparo completo:

Ingredientes:

3 xícaras de massa penne

1 xícara de tomate seco

200 g de ricota fresca

1 buquê de rúcula

1/2 xícara de manjericão

Pimenta-do-reino a gosto

Para o molho balsâmico

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

5 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

1 pitada de sal

Modo de Preparo:

1 – Cozinhe o penne conforme instruções da embalagem. Quando pronto, escorra e passe-o por água fria para interromper o cozimento.

2 – Junte todos os ingredientes do molho balsâmico e misture-os bem até que virem um molho homogêneo.

3 – Solte a ricota, amassando-a com um garfo ou passando-a por uma peneira. Tempere-a com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite de oliva.

4 – Em um refratário fundo, de vidro, monte a salada alternando as camadas. No fundo, coloque as folhas de rúcula previamente lavadas. Por cima, coloque uma camada de tomates secos (reserve alguns para decorar) e uma camada de penne. Regue-os com um pouco do molho e adicione as folhas de manjericão. Faça mais uma camada de rúcula e salpique a ricota temperada por cima.

5- Decore a salada com um pouco de tomates secos e sirva-a com mais molho balsâmico à parte.

Tempo de Preparo: 20 minutos

Rendimento: 6 porções