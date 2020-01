Samarco 2020: Empresa abre vagas em estágio para diversos cargos

A Samarco, empresa de capital fechado que atua no segmento de mineração, abriu o seu Programa de Estágio para 2020. As oportunidades são para candidatos de ensino técnico e superior.

A Samarco conta com duas unidades operacionais: Germano, em Mariana e Ouro Preto (MG), local da extração, beneficiamento de minério de ferro e concentradores, e Ubu, em Anchieta (ES), onde estão localizadas as usinas de pelotização. As unidades são interligadas por três minerodutos de 400 quilômetros de extensão, que atravessam 25 municípios dos dois estados.

O principal produto da Samarco são as pelotas de minério de ferro comercializadas para a indústria siderúrgica de países das Américas, do Oriente Médio, da Ásia e Europa.

Sobre o Estágio da Samarco 2020

Segundo o comunicado de vagas do Estágio, são 43 vagas de estágio, distribuídas para as cidades de Belo Horizonte, Mariana (MG) e Ubu (ES). A carga horária é de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, conforme lotação:

Belo Horizonte 8h às 15h;

Mariana – MG (Germano); e

Ubú -ES 8h às 15h.

Como benefício, a Samarco oferecerá para a Unidade de Mariana e Ubu: almoço e transporte fornecido pela empresa. Para o escritório de Belo Horizonte, a Samarco oferecerá vale refeição e vale transporte.

Requisitos para participação do Estágio da Samarco 2020

Nível Técnico

O contrato de estágio é de 12 (doze) meses. São oferecidas vagas no curso técnico em: Administração, Automação, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecânica, Metalurgia e Mineração.

Segundo informações da empresa, podem participar estudantes que estejam cursando do 1º ao 2º módulo dos cursos técnico e tenham concluído 18 anos até a data de início de estágio. É necessário que o estudante tenha disponibilidade para realizar o estágio no período de 11 meses.

Nível Superior

O contrato de estágio é de 12 (doze) meses. São oferecidas vagas nos cursos técnicos em: Administração, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica , Engenharia Química, Psicologia e Serviço Social.

Podem participar estudantes que estejam cursando a partir do 5º período do curso. É necessário que o estudante tenha disponibilidade para realizar o estágio no período de 02 (dois) anos.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 05 de fevereiro de 2020 no site.