Samuel Venâncio informa que Adilson ganhou 2 opções para time; zagueiro vem do Estoril-POR

​Nesta terça-feira (7), o jornalista ​Samuel Venâncio, setorista do​ Cruzeiro pela Rádio Itatiaia, informou que a Raposa vai contar com dois jogadores para 2020 e que foram formados na base do clube mineiro. O primeiro é o atacante Wellinton, de apenas 20 anos e que é um dos destaque da base. Já o segundo jogador, trata-se do zagueiro Arthur, também de 20 anos e que estava atuando pelo time sub-23 do Estoril Praia, de Portugal.

Atravessando grande crise política e financeira após o rebaixamento inédito, o clube celeste dará chance às jóias que têm em suas divisões de base. Portanto, nesta-terça feira (7), o jovem Wellinton já integrou o elenco profissional e participou normalmente dos treinos. O jogador já havia ganho chance no time principal no Brasileirão do ano passado, quando jogou por 20 minutos na derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, em julho.

Com 1,90m, o defensor Arthur volta de Portugal para integrar o elenco de Adilson Batista. Essa foi sua segunda passagem pelo país lusitano, sendo a primeira pelo CD Nacional, onde jogou cinco jogos em apenas três meses, sendo devolvido ao Cruzeiro antes do término de seu empréstimo.

Na temporada 2018/19, não disputou nenhum jogo pela equipe do Estoril sub-23 e agora volta para o seu clube de formação. Em 2017, o jogador atuou por duas vezes no elenco profissional do clube de Belo Horizonte, participando de uma vitória por 2 a 0 diante do Atlético-GO e do empate em 2 a 2 com o Botafogo na última rodada daquele ano. O atleta é aguardado na Toca da Raposa II nesta quarta-feira (8) para se apresentar.-