San Lorenzo joga duro e formula alta pedida após interesse do Flamengo em contratar lateral-direito

​Depois de emprestar o lateral-direito Rodinei para o Internacional, o​ Flamengo segue em busca de um jogador para a posição que têm Rafinha, de 34 anos, como titular. Com isso, o nome do argentino Marcelo Herrera, do San Lorenzo, vem sendo ventilado no Ninho do Urubu e pode ser mais um reforço a desembarcar no Rio de Janeiro.

Na manhã desta segunda-feira (6), o portal independente,​ Mundo Rubro-Negro informou que o clube argentino não pretende liberar o jogador menos de U$ 6 milhões, algo equivalente a R$ 24,3 milhões na cotação atual. Preço que poderia inviabilizar uma futura negociação pelo lateral-direito de 21 anos. De acordo com o representante do atleta, Gustavo Lescovich, o Flamengo ainda não entrou em contanto com o staff do jogador, tampouco enviou proposta pelo atleta do El Ciclón.

Na atual edição do Campeonato Argentino, o jovem deu duas assistências em nove jogos que esteve nos gramados. De acordo com o site alemão ​Transfermarkt, o jogador está avaliado em 5 milhões de euros, equivalentes a R$ 22,2 milhões. Na última Copa Libertadores da América, o lateral foi quem marcou o gol da vitória do San Lorenzo por 1 a 0 ante ao Palmeiras, ainda pela fase de grupos.

Marcelo Herrera (22), lateral do S.Lorenzo, q interessa ao Flamengo, seria uma contratação interessante até porque equipes de bom nível não precisam ter laterais limitados. E Herrera é o contrário disso: faz o corredor com eficiência, é técnico, tem personalidade e muito futebol. pic.twitter.com/dSNfMSDFS3 — Joza Novalis (@jozanovalis) January 6, 2020

Com boa estatura de 1,80m, também ajuda em jogadas de bola aérea, assim também atuando como zagueiro. Em setembro de 2019, ele foi convocado para dois amistoso da seleção sub-23 da Argentina, diante de Colômbia e Bolívia. O Flamengo também analisa o lateral-direito Orejuela, que acerta sua contratação com o Cruzeiro, que pretende emprestar o jogador.