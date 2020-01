Santos apresenta Raniel, que rasga elogios ao novo clube: ‘Me sinto em casa’

Sob novo comando técnico para a nova temporada, o ​Santos apresentou, nesta terça-feira (14), seu primeiro reforço de 2020: Raniel, que já treinava na Vila Belmiro há longas semanas, concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador santista.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Como destaca o ​UOL Esportes, o jovem atacante recebeu a camisa 12 das mãos do presidente José Carlos Peres e fez questão de ressaltar sua felicidade com o acerto. A ‘casa nova’, por sinal, caiu muito bem à Raniel, isso de acordo com as palavras do próprio.

​​”Parece que já passei por aqui. Este foi um dos motivos para eu vir pra cá, quero ir para lá, parecia que eu estava chegando na minha casa. Desde que surgiram os rumores, a torcida aceitou bem e isso me motiva muito (…) Falei que queria ir, queria fazer parte deste grupo. Ali eu vou me sentir bem, comentei com os empresários. Fui muito bem recebido aqui e estou me sentindo em casa”, afirmou o jogador.

Ainda na coletiva, o jogador revelado pelo Santa Cruz contou que sua história com o Santos começou bem antes do acerto em 2020. O Peixe foi um dos clubes a tentar sua contratação ainda no ano passado, mas um conjunto de fatores acabou levando-o ao arquirrival, ​São Paulo: “O Cruzeiro não quis aceitar a proposta do Santos. O São Paulo fez a mesma proposta e, por circunstâncias de momento que o clube estava vivendo, o Cruzeiro resolveu aceitar. As coisas acontecem quando tem que acontecer (…) Acho que é o destino”, vibrou.