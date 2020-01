Santos atende aos pedidos de Jesualdo e pretende anunciar chegada de lateral, atacante e zagueiro

​ A diretoria do Santos deu cartas brancas ao treinador Jesualdo Ferreira e o português já fez alguns pedidos desde que chegou ao comando ​santista : ele deseja ter um grupo com mais opções e qualidades para enfrentar os adversários de igual para igual, projetando ser campeão do Campeonato Paulista. O técnico tem se reunido constantemente com os diretores do Peixe e fez algumas exigências.

O portal ​Gazeta Esportiva noticiou na tarde desta terça-feira (13) que Jesualdo deseja ter de duas a três contratações; um lateral-esquerdo para a saída de Jorge, que voltou ao Mônaco, um zagueiro, já para se precaver sobre a possível saída de Lucas Veríssimo. Outra posição que o comandante também vê como uma possibilidade de reforço é um atacante que venha para somar dentro do elenco.

Apesar da dificuldade financeira que o clube está passando, o presidente José Carlos Peres entende que possa atender aos pedidos do português e, por isso, intensifica a procura no mercado para concretizar essas contratações. O modelo de negócio já é conhecido: empréstimo de uma temporada ou trazer atletas que estão de saída de outros clubes. Existe também uma outra possibilidade envolvendo troca de jogadores.

Eu não vejo uma necessidade muito grande do Santos em trazer muitos reforços. Buscaria uma opção para lateral esquerda, mas não poderia ser aposta e duas peças para o meio campo. O resto seria oportunidades de mercado — Guilherme Cardoso (@GuiCardoso93) January 14, 2020

O treinador tem gostado do desempenho dos jogadores que estão no grupo, mas obcecado por fazer sucesso na Vila Belmiro, o técnico acredita que com mais alguns reforços o time estará jogando em alto nível em pouquíssimo tempo. A diretoria tem total confiança na nova comissão técnica e projeta voltar a ganhar um título importante nesta atual temporada.

​Foto: Ivan Storti/Santos FC