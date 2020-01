Santos corre atrás de profissional para completar comissão técnica de Jesualdo

​Na próxima terça-feira, o ​Santos receberá seu novo treinador. Jesualdo Ferreira, contratado para substituir Jorge Sampaoli, desembarca no Brasil para dar início ao seu trabalho. Sua apresentação ao grupo de jogadores, inclusive, deve ocorrer na quarta-feira, quando começa a pré-temporada de 2020. No entanto, o Peixe ainda trata de completar a comissão técnica do português e corre atrás de um preparador físico.

Até o momento, somente especulação. Jesualdo Ferreira quer um meia e um atacante de NOME. Portanto, zagueiro ainda não é a atenção. — 🇧🇷⭐MEU SANTOS⭐🇵🇹 (@MeuSantosfc) January 4, 2020

Atualmente, o Santos conta com Marco Alejandro em sua comissão fixa. Mas, como destaca o ​Globoesporte.com, é comum as grandes equipes possuírem mais de um profissional da área, por conta da rotina exaustiva de treinos e pelo fato de, por vezes, haver diversos focos de atenção em um mesmo momento. Existe, porém, uma dificuldade em encontrar este profissional no mercado, uma vez que o trabalho anterior, realizado por Marcos Fernández e Jorge Desio, foi avaliado como bastante positivo. Ou seja, é preciso trazer alguém do mesmo nível dos parceiros de Sampaoli.

Cara eu tô pensando que hoje é terça feira e tava esperando o Jesualdo chegar em Santos mó feliz kkkkkkk — Fael (@rafa_4ssis) January 4, 2020

Jesualdo trará consigo três colegas. Rui Águas, ex-treinador da seleção de Cabo Verde, e António Oliveira, ex-técnico do Kazma, do Kwait, atuarão como seus auxiliares. Já Pedro Bouças, que passou pelo time feminino do Benfica, será analista de desempenho.

