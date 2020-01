São Paulo aceita condições e libera Hudson, que reforçará o Fluminense

​Tentando qualificar seu elenco para a nova temporada, o ​Fluminense está próximo de anunciar mais um reforço: trata-se do volante Hudson, de 31 anos, que pertence ao São Paulo, mas não está nos planos de Fernando Diniz para 2020.

​​De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, as negociações foram abertas há alguns dias, mas a questão salarial despontava com um possível entrave aos avanços. Nas últimas horas, no entanto, as duas diretorias se aproximaram de um acordo nos termos, de modo que o atleta sequer é aguardado no CT da Barra Funda nesta quarta (8) para reapresentação.

Hudson deve reforçar o Fluminense via empréstimo, válido até dezembro de 2020, ainda sem maiores detalhes acerca de como será a composição salarial do acordo. O provável é que o clube das Laranjeiras arque com grande parte dos vencimentos do atleta, afinal, o ​São Paulo trabalha para conseguir desinchar sua folha mensal. Hudson é aguardado no Rio ainda nesta quarta-feira para sacramentar a negociação.