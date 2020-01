São Paulo coloca dois jogadores do elenco como ‘negociáveis’

​ O mercado de negociações segue ​parado para o torcedor são-paulino. Fora o anúncio da contratação do goleiro Tiago Volpi, na véspera do Natal, e a regularização dos contratos de Igor Vinícius e Vitor Bueno, os tricolores não receberam grandes novidades. Uma das metas atuais da diretoria do clube do Morumbi está em aliviar a folha de pagamento. Por isso, nomes como Jucilei e Hudson podem dar adeus nas próximas semanas, ​como destaca a matéria do Lance.

A decisão de colocar os dois volantes como nomes ‘negociáveis’ não é técnica. Fernando Diniz não decidiu abrir mão da dupla para 2020, mas os altos salários pagos para cada um deles inviabiliza a permanência de Jucilei e Hudson no São Paulo. O primeiro foi sondado por clubes árabes e chineses, mas ainda não recebeu propostas oficiais.

Já Hudson, capitão do​ Tricolor no início da última temporada e um dos jogadores com mais tempo de casa somando suas duas passagens pelo clube, viveu um ano de altos e baixos e passou um bom tempo no banco de reservas. Com Cuca no comando pediu para não virar lateral e teve sua decisão respeitada, mas, com isso, entrou pouco em campo.

Tanto Jucilei como Hudson têm contratos longos (ambos válidos até o fim de dezembro de 2021), ocupam vagas que poderiam ser utilizadas por jogadores vindos da categoria de base e já não são mais tão jovens (31 anos, cada um deles), o que reduz seus respectivos valores de mercado.