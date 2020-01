São Paulo define punição a Arboleda após zagueiro vestir camisa de rival

​Durante as férias, em uma postagem das redes sociais, o zagueiro Arboleda, do ​São Paulo, apareceu vestindo a camisa do ​Palmeiras. Isso, por óbvio, gerou um mal-estar dentro do Tricolor e, também, entre os torcedores. Pois o atleta recebeu uma multa por conta do episódio.

São Paulo multou Arboleda. Porém, o maior prejuízo ao zagueiro é que ele está marcado a partir de agora. O torcedor não vai esquecer o que o equatoriano fez e não irá perdoá-lo, irá fazer justiça por conta própria. A partir de agora, ele não terá mais margem para errar. — Caio Felix (@OCaioFelix) January 13, 2020

No último final de semana, Raí, Alexandre Pássaro e Lugano, que trabalham diretamente com o futebol do clube, tiveram uma conversa com o defensor, e ali ficou definida a punição. O jogador admitiu o erro e acatou a decisão. Muito embora a raiva de alguns fãs, que chegaram a pedir até a rescisão de contrato do gringo (algo jamais cogitado dentro do Morumbi), a situação foi tratada mais como um episódio de inocência do que de irresponsabilidade.

Impressionante a naturalidade que o São Paulo e a torcida encarou o fato Arboleda. O técnico me dá entrevista hoje num tom de tudo bem, foi só um errinho ele tá trabalhando sério haha tá tudo bem haha 殺朗 Como esse clube se apequenou, perdeu o respeito por si próprio.. — jota juliani (@JotaJuliani) January 9, 2020

O São Paulo aliás, acreditou na versão de Arboleda, que à época do fato já havia pedido desculpas. “Errei ao apostar com alguns amigos que vestiria a camisa que eles escolhessem caso fosse derrotado no futebol disputado em minhas férias”, escreveu, em nota. O zagueiro, desde o início da pré-temporada, vem trabalhando normalmente em Cotia junto aos demais companheiros.

