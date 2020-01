São Paulo demonstra interesse em atacante do Pumas-MEX e poderá dar “chapéu” no Atlético-MG

​O mercado de transferências do futebol brasileiro movimenta os principais clubes no início do ano de 2020. As equipes buscam alternativas para complementar seus elencos visando as primeiras partidas do calendário, e não é diferente com o ​São Paulo. Mesmo que o Tricolor não tenha fechado com nenhum atleta de forma oficial, o clube adquiriu em definitivo os direitos de Tiago Volpi e Igor Vinícius.

O Tricolor do Morumbi segue mapeando o mercado para garantir reforços ao técnico Fernando Diniz. E do futebol mexicano poderá chegar um atacante conhecido no futebol sul-americano. Segundo o site do ​Esporte Interativo, o São Paulo poderá garantir a contratação de Juan Manuel Iturbe, que atualmente defende o Pumas-MEX.

Segundo o repórter Rodrigo Fragoso, o clube mexicano não tem o paraguaio de 26 anos em seus planos para a temporada de 2020, o que poderá facilitar a chegada do atacante ao São Paulo. A contratação poderia ser um “chapéu” no Atlético-MG, que discutiu o nome de Iturbe, mas a idade do atleta foi determinante para que o Galo não investisse no atleta avaliado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões). A equipe mexicana aceitaria vender o atacante por um valor inferior.

O jogador foi para a segunda temporada no Pumas, do México. Ao total, foram 58 jogos e 10 gols marcados. Com várias passagens pelo futebol da Europa, Iturbe jogou em equipes como a Roma-ITA, Torino-ITA, Porto-POR e Bournemouth-ING. Na América, defendeu o River Plate-ARG e o clube em que começou a carreira, o Cerro Porteño-PAR. O jogador disputou as últimas duas edições da Copa América pela seleção do Paraguai.