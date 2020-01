São Paulo libera lateral-direito ao CSA; negociação é por empréstimo de um ano

​ Nesta segunda-feira (20), o ​São Paulo acertou o empréstimo do lateral-direito Caio Felipe ao ​CSA . O atleta de 20 anos ultrapassou a idade limite para fazer parte das categorias de base do tricolor e não estava nos planos da comissão técnica de Fernando Diniz.

O clube azulino é visto como uma boa opção para a jovem revelação de Cotia ganhar mais minutos em campo e amadurecer. O vínculo do atleta com o Azulão vai até o final da temporada e o lateral vai ter a oportunidade de disputar o Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão.

Atualmente, o São Paulo conta com três jogadores para a lateral direita: Daniel Alves, Juanfran e Igor Vinícius. Neste cenário, Caio Felipe não teria muito espaço. O jogador tinha vínculo com o tricolor até o meio deste ano, mas renovou até 2022 antes de ser emprestado – transação semelhante à do ​volante Rafael.

O lateral direito, Caio Felipe, da base do São Paulo, deve ser anunciado pelo CSA, por empréstimo, após a realização dos exames médicos. O jovem de 20 anos foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019 com o tricolor paulista #pfc — Bruno Protasio (@BrunoProtasio) January 20, 2020

O tricolor paulista ainda conta com duas revelações que não têm mais idade para permanecer nas divisões de base. Os atacantes Danilo, que deve renovar e ser aproveitado no profissional, e Fabinho, que ainda vai passar por avaliação da comissão técnica para saber de seu futuro.