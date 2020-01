São Paulo recebe R$ 18 milhões por venda de atacante

​O ​São Paulo recebeu 4 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões) do River Plate referente a duas parcelas atrasadas da compra do atacante Lucas Pratto, realizada em 2018, ​como destaca a matéria do Globo Esporte

O caso estava na Fifa desde setembro, quando o São Paulo entrou com uma representação pelo atraso de 2 milhões de euros da parcela de julho. No início de dezembro, o clube brasileiro acionou novamente a entidade pelo atraso de 2 milhões de euros de setembro.

Embora tenha quitado os R$ 18 milhões, o River Plate não pagou as multas pelos atrasos. O São Paulo, então, segue com representação na Fifa para receber esses valores. A quantia não foi revelada.

A venda de Lucas Pratto foi acertada​ por 11,5 milhões de euros (R$ 44,4 milhões), mais 3,5 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) condicionados a metas (títulos). Com a conquista da Libertadores de 2018, por exemplo, o Tricolor lucrou mais 1 milhão de euros.

A entrada do dinheiro nos caixas é um alívio para o clube. Isso porque o ​São Paulo registrou um déficit de R$ 180 milhões ao fim de 2019. A meta de vender ao menos R$ 80 milhões em jogadores até 31 de dezembro não foi cumprida.