Saque dos benefícios do INSS 2020 vão começar na última semana de janeiro; confira

Atenção, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os segurados do órgão precisam ficar atentos em relação a data do saque do benefício. O INSS já liberou o calendário oficial de saques para 2020.

Ao longo de 2020, quase 35 milhões de beneficiários (aposentados e pensionistas) vão ser contemplados com o pagamento do INSS.

Os segurados que recebem um salário mínimo vão ter o dinheiro na conta referente ao primeiro mês do ano entre os dias 27 de janeiro e 7 de fevereiro, conforme o número final do seu cartão antes do dígito.

De acordo com o órgão, as datas de pagamento vão variar conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.654.987–0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 7.

Calendário