Sassá deve deixar o Cruzeiro e fica por detalhes para jogar no Coritiba; Fred também pode sair

​A crise no Cruzeiro não parece ter fim e, cada dia que passa, mais notícias ruins aparecem na Toca da Raposa. Consequentemente, a torcida apaixonada celeste fica mais preocupada com o futuro do clube e muito receosa de como será o ano de 2020 da equipe que irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história; o principal objetivo é voltar à elite do futebol nacional e atuar na Série A novamente no ano do centenário (2021).

Ainda em processo de reformulação, a nova diretoria do clube mineiro deve definir nos próximos dias o futuro de dois atacantes: Sassá e Fred. O primeiro está muito próximo de sair e rumar para o Coritiba. A informação foi passada pelo jornalista ​Gilmar Ferreira, colunista do portal “Extra/Online”. O camisa 9 tem o desejo de retornar ao Fluminense e aguarda comunicado oficial da Raposa.

Não é segredo para ninguém que o time ​celest será bem modesto para esta temporada e a maioria dos atletas serão da base. Os dirigentes acreditam que só assim o Cruzeiro terá como se reerguer da maior crise de sua história e voltar a dar alegria para os torcedores novamente. Além dos dois atacantes, mais atletas devem deixar a Raposa e, a semana, mais uma vez promete ser muito agitada.

Sobre reforços, o Cruzeirão Cabuloso mapeia jogadores que não estão sendo aproveitados em outros grandes clubes brasileiros e o objetivo é claro: contratá-los por empréstimos e dividindo os salários até o final do ano. A grande dificuldade do clube no mercado da bola nesse início de ano continua sendo o lado financeiro, já que não tem como competir nesse momento com outras equipes.