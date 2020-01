Se adequar salário…dupla pode ser reaproveitada no Cruzeiro após um ano fora

​Na tentativa de montar seu elenco para a disputa da Série B de 2020, o ​Cruzeiro pode reaproveitar dois jogadores que pertencem ao clube e que, no ano passado, estavam emprestados para rivais da Série A. No entanto, o futuro de Marcelo Hermes e Manoel depende de um acordo salarial.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Dedé tá com 31 anos, essa parte física é uma incógnita, tá na hora de fazer algum negócio.

Espero que Léo fique. Egídio de malas prontas, Dodô tbm não deve ficar Se Manoel e Hermes diminuírem os salários até que podem ser úteis, já que não vamos contratar agora — Éden 🦊 (@edenemfilho) January 7, 2020

Ambos têm contrato com a Raposa e estiveram na reapresentação do grupo, ocorrida nesta-segunda-feira. Mas como recebem acima do teto de R$ 150 mil estipulado pela diretoria, ainda têm o futuro incerto. O zagueiro Manoel defendeu o Corinthians em 2019, clube no qual foi titular em boa parte da temporada. Agora, se ficar, a possibilidade de ser bastante utilizado é grande. Atualmente, a Raposa conta com Dedé, Léo, Cacá, Fabrício Bruno e Edu para a posição, mas alguns podem deixar Belo Horizonte. Dedé, por exemplo, tem proposta do Vasco da Gama, enquanto Léo foi especulado no Santos. Já Fabrício Bruno está a caminho do Bragantino.

Ficar o manoel + hermes era melhor deixar o egidio — Jalles (@theucec) January 7, 2020

Hermes também tem tudo para ser melhor aproveitado agora. Em sua função, lateral-esquerdo, apenas o jovem Rafael Santos está garantido no elenco, uma vez que Dodô e Egídio, por ganharem bem acima do teto, dificilmente seguirão no time – Egídio, por exemplo, interessa ao Fluminense, enquanto Dodô já foi especulado no Internacional. Outro que se encontra com o futuro sob avaliação, mas por questões técnicas, é o centroavante Judivan, que estava cedido Tombense e, depois, ao Paraná. Em 30 partidas no ano passado, marcou seis gols, número até então inédito em sua carreira.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.​​