SEBRAE 2020: Editais abrem vagas para diversos cargos; Até R$ 5 mil

O Sebrae faz saber aos interessados a abertura de nada menos que cinco editais de processos seletivos para o preenchimento de vagas no cargo de Analista e Assistente. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 5.095,06.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem fins lucrativos. É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. Desde 1972, trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte.

Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o Sebrae atua em todo o território nacional. Onde tem Brasil, tem Sebrae. Além da sede nacional, em Brasília, a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 unidades da Federação.

EDITAL 01 – SEBRAE

Cargo: Assistente DE CANAIS DE ATENDIMENTO

Salário: R$ 1.498,57 (Um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Manter o nível de serviços da Central de Relacionamento, atendendo as ligações de clientes de forma dinâmica, visando a redução da fila de espera de atendimento; Realizar atendimento aos clientes Sebrae RS, prestando orientações sobre gestão e empreendedorismo, ofertando produtos e serviços, utilizando roteiros scripts planejados, visando a satisfação e fidelização do cliente; Gerar conteúdo e informações através de pesquisas e análises, apoio na estratégia para ações de Marketing Direto, visando propor ações que minimizem o impacto dentro da operação da Central de Relacionamento; Realizar os registros de atendimentos, utilizando o sistema CRM, visando manter um histórico de relacionamento com o cliente completo; Realizar o atendimento ao empreendedor, à micro e pequenas empresas e demais públicos de interesse, prestando orientações e informações, visando a contribuir para a transformação dos pequenos negócios do estado.

Os requisitos são: Ensino Superior em andamento nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Marketing ou Processos Gerenciais.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 02 – SEBRAE

Cargo: Assistente de CREDENCIAMENTO

Salário: R$ 2.354,04 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Realizar a gestão dos editais de fornecedores de consultoria e instrutoria Sebrae RS (Edital 01/2018, Edital 02/2016 e Edital Empretec), realizando a orientação para candidatos sobre o processo, publicação dos Editais, alterações necessárias após validação Jurídica, validação de cronograma, acompanhamento do processo de credenciamento, conferência de documentos jurídicos e de avaliação técnica, participação na etapa presencial de seleção e acompanhando dos resultados; Realizar a revisão do portal de relacionamento com fornecedores, realizando a manutenção dos materiais postados, notícias e auxílio as dúvidas sobre a utilização do portal. Portal utilizado pelas empresas credenciadas para: incluir relatórios de comprovação de execução, cobrança, inscrição encontros de estratégia de aplicação de solução, inscrição de novos produtos; entre outros.

Os requisitos são: Ensino Superior em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 03 – SEBRAE

Cargo: Analista de Relacionamento com Clientes Júnior

Salário: R$ 3.331,56 (Três mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Atender empresários e futuros empresários de pequenos negócios; Realizar assessorias, diagnósticos e palestras junto aos clientes através de orientação técnica especializada; Articular com parceiros e encaminhar internamente demandas de atendimentos e soluções de acordo com a necessidade dos clientes; Prospectar clientes para as soluções Sebrae (cursos, oficinas, palestras, seminários, assessorias, missões, programas); entre outros.

Os requisitos são: Superior Completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Relações Públicas e Engenharias.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 04 – SEBRAE

Cargo: Analista de Competitividade Setorial Pleno

Salário: R$ 5.095,06 (Cinco mil, noventa e cinco reais e seis centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Entender a dinâmica de internacionalização de pequenas empresas e desenhar a estratégias para inserção nesses mercados; Aproximar-se com os setores prioritários do Sebrae RS e indicar formatos de expansão internacional para cada setor e ajudar no processo de inserção nos mercados; Estruturar plataforma com os parceiros internacionais que facilitem a entrada de empresas e que conheçam as peculiaridades do país; Realizar contatos com fornecedores externos para desenvolvimento e consultorias nas empresas; e Desenhar processo e modelo de busca de conhecimento sobre o mercado externo.

Os requisitos são: Superior completo em Relações Internacionais, Comércio Exterior, Administração e Economia.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 05 – SEBRAE

Cargo: Assistente de Relacionamento com Clientes

Salário: R$ 2.354,04 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Realizar atendimento ao público interno e externo e prestar informações pertinentes aos processos sob sua responsabilidade; Auxiliar na negociação com clientes internos e/ou externo, com a finalidade do melhor resultado para o SEBRAE; Organizar e apoiar a realização de reuniões e eventos da área; Controlar e atualizar arquivos físicos e/ou eletrônico; Redigir e-mail, atas de reuniões e outro; Elaborar planilhas em Excel, apresentações em Power Point e gerar relatórios; e Alimentar e monitorar sistemas informatizados necessários para a execução das atividades de suporte técnico e/ou administrativo referente aos processos da gerência.

Os requisitos são: Ensino Superior em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Gestão Comercial ou Engenharias.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.