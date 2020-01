Seclej Penedo abre inscrições para curso EAD em elaboração de PMPI

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude- Seclej abre inscrições para o Curso EAD gratuito de elaboração de PMPI- Planos Municipais para a Primeira Infância, desenvolvido pela Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) e ofertado em Penedo por meio do Projeto Lapidando Mentes.

De acordo com informações da Seclej Penedo, o curso tem como público-alvo pessoas engajadas em construir o PMPI, inclusive gestores públicos, técnicos das secretarias municipais, conselheiros ou integrantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, membros de entidades integrantes da RNPI e membros de organizações da sociedade civil.

Critérios

Para participar é preciso ter disponibilidade para elaborar um plano de ação que contribua para a elaboração, revisão ou implementação do PMPI no município, ter disponibilidade de cinco horas semanais para acessar os conteúdos, ter acesso à internet, um e-mail válido e conhecimentos básicos de Internet.

Entre os conteúdos abordados, os participantes aprenderão no curso como planejar uma cidade amigável para crianças e adolescentes e seus cuidadores, as etapas de construção do PMPI, como formar a comissão que vai escrever o plano, entre outros temas.

O curso que tem duração de três meses, sendo totalmente gratuito. Ao final, os participantes deverão apresentar um plano de ação.

A metodologia do curso foi desenvolvida pelo Centro de Criação de Imagem Popular- Cecip, que também coordena o curso. O EAD faz parte do Projeto Primeira Infância é Prioridade, desenvolvido pela ANDI- comunicação e direitos e patrocinado pela Petrobras.

As inscrições podem ser feitas on-line por meio do seguinte link: https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSfsPiC-3QHFzAUXL0eHcbPEZ7FLtFYp28Zt27bbPZi-i3D8Tg/viewform

