Segunda edição do Baile Bahia Real Masqué terá Ivete, Jau e Luiz Caldas

A segunda edição do Baile Bahia Real Masqué já tem data para acontecer. O evento de gala acontece no dia 13 de fevereiro, no Palácio da Aclamação, em Salvador, e terá shows de Ivete Sangalo, Jau e Luiz Caldas.

A festa é all inclusive. O ingresso individual custa R$ 800 e pode ser adquirido nos balcões do Salvador Tickets, localizado no 2° piso do Shopping da Bahia, do Pida, no 1° piso do Salvador Shopping, ou na sede das Voluntárias Sociais da Bahia, que fica na Rua Baronesa de Sauípe, Largo do Campo Grande, nº 382.

O evento é organizado pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e fará doações para instituições beneficentes com os fundos arrecadados.

SERVIÇO

Baile Bahia Real Masqué

Quando: 13 de fevereiro

Onde: Palácio da Aclamação, Salvador

Quanto: R$ 800

Ingressos: Salvador Tickets (2° piso do Shopping da Bahia), Pida (1° piso do Salvador Shopping), sede das Voluntárias Sociais da Bahia (Rua Baronesa de Sauípe, Largo do Campo Grande, nº 382)