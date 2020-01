Segurado pode solicitar certidão para saque de PIS, Pasep e FGTS por telefone

Serviço não poderá mais ser feito em agências do INSS

O trabalhador que precisar de uma certidão para saques do Programa de Integração Social (PIS), Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve solicitar o documento exclusivamente por telefone. O governo atenderá os cidadãos através do número 135.

A mesma regra vale para quem necessitar atualizar os dados da Declaração do Imposto de Renda Direto na Fonte (DIRF) ou pedir cópia de processo, ambos no caso de titular falecido.

Ambos os serviços não poderão ser feitos mais em agências do INSS.

A ligação para o número 135 poderá ser feita de graça. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 22h. O atendimento no site oficial da Previdência pode ser feito a qualquer hora.

Já sacou seu FGTS?

A CAIXA efetiva a liberação do valor complementar do Saque Imediato do FGTS em 2020. A Lei 13.932/2019, que converteu a MP 889/2019, estabelece novo limite de valor para trabalhadores que tinham até um salário mínimo (R$ 998,00) na conta vinculada do Fundo no dia 24 de julho de 2019.

Segundo informações da Caixa, quem se enquadra nessa condição poderão realizar o saque do total do saldo da conta posicionado naquela data. Os novos valores citados contemplam mais de 10 milhões de pessoas e trarão um incremento de aproximadamente R$ 2,6 bilhões em relação ao previsto inicialmente.