Seis lugares não óbvios em Salvador para quem ama música

Não é por acaso que música é uma das artes mais apreciadas pelo mundo. Afinal, além de ser

acessível, ela é meio positivo para a saúde física e mental dos seres humanos. De acordo com especialistas, ouvir música pode diminuir o estresse, aliviar dores, aumentar a produtividade, tornar atividades físicas mais prazerosas e até combater a depressão.

Além de tudo isso, escutar música é uma ótima maneira de resgatar memórias e sentimentos do passado. Quem viveu na década de 1970, por exemplo, deve recordar vários momentos quando escutava em boates canções como Stayin’ Alive. dos Bee Gees, e I Will Survive, de Gloria Gaynor – dois dos maiores hits da década.

Foto: reprodução / Não Óbvio



Quando o assunto é música, os brasileiros têm hábitos muito particulares e especiais. Inclusive, segundo um levantamento feito pelo DeltaFolha, baseado no Spotify, logo após os EUA, o Brasil é o país em que as pessoas mais ouvem as músicas nacionais. De fato, a lista das 50 mais tocadas no Brasil está sempre repleta de hits nacionais.

Especialmente na Bahia, a música resultou em obras muito especiais e internacionalmente conhecidas. Da irreverência de Raul Seixas ao Rock de Pitty, a musicalidade baiana sempre foi bem representada pelo mundo a fora. A propósito, o movimento tropicalista, que nasceu na Bahia no final da década de 1960, revolucionou a produção de música no Brasil.

Foi pensando justamente na relação especial dos baianos com a música que o NÃO ÓBVIO montou uma lista com espaços nada óbvios que reúnem as animações dos soteropolitanos.

Em Salvador, cantos que poderiam ser vistos como alternativos acabaram ganhando popularidade e hoje são alguns dos mais famosos da capital. É o caso, por exemplo, do A Borracharia, do Groove Bar e do Trapiche Barnabé (que também oferece jogos, muitos cantos para sentar e food trucks).

Além deles, existem os demais cantos famosos espalhados pelo Rio Vermelho, que é o bairro principal das festanças cotidianas da cidade. Ele mistura boates, barzinhos e gente festejando pelas ruas nos finais de semana.

Mas, como sempre, o NÃO ÓBVIO foi além e trouxe opções fora dos clichês para quem quer baladar, se jogar em um karaokê elogiado ou encontrar outras oportunidades feitas para quem ama dançar, cantar junto ou ouvir uma boa composição. Confira:



1- Commons Studio Bar

De acordo com pesquisa realizada, em 2019, pela Folha de São Paulo, o Brasil é o país em que mais se escuta música ao vivo no mundo. Afinal, o público brasileiro costuma se empolgar ainda mais. E se você compartilha desse mesmo gosto musical, provavelmente vai gostar do do Commons Studio Bar. A proposta desse local é oferecer uma boa música ao vivo para que os clientes possam se divertir e curtir bastante.

Uma das festas promovidas por lá é a Back in Bahia, ocasião em que o público se embala apenas ao som de músicas baianas e de outros sucessos que agitaram o mundo em épocas passadas. Prepare-se para ouvir até uns funks das antigas. O Back in Bahia acontece mensalmente e sempre há uma edição especial do nordeste.

Além disso, o Commons Studio Bar também possui um projeto musical, o Commons Lab. Essa é uma iniciativa que promove um ciclo de laboratórios criativos para músicos baianos.

☌ Endereço: Rua Odilon Santos, 224 – Rio Vermelho

☌ Telefone: (71) 3022.5620

☌ Entrada: Geralmente entre R$ 15 e R$ 25

☌ Horário: De quinta a sábado das 22h às 5h

☌ Mais informações: Site | Instagram

2- Cien fuegos

Quem gosta da culinária do México já deve ter ouvido falar, pelo menos uma vez, no Cien Fuegos. Este restaurante é referência na cidade quando o assunto é comida mexicana. Localizado no Rio Vermelho, o Cien Fuegos se destaca pela gastronomia.



Por outro lado, o que muitos não sabem é que eles também contam com um karaokê. Nas quintas, os clientes podem cantar à vontade enquanto comem as iguarias com o tempero especial do México.

E por falar em iguaria, comida é o que não falta por lá. O cardápio da Cien Fuegos inclui desde Tacos, Flautas Mexicanas e Quesadilla até Guacamole, Fajitas e Enchiladas.

☌ Endereço: R. Alexandre de Gusmão, 60 – Rio Vermelho

☌ Telefone: (71) 3334.7711

☌ Entrada na área do karaokê: R$ 6

☌ Horário: De terça a quinta das 18h à 0h, às sextas e sábados das 18h às 3h e aos domingos das 18h à 00h30

☌ Mais informações: Site | Instagram



3- Aurisom

Na era do streaming, a maioria das pessoas consome música através da internet. Entretanto, ainda há quem goste de comprar os CDs físicos “modernos” ou os clássicos LPs.

É para atender esses clientes que a Aurisom abre as portas de segunda à sábado no centro histórico de Salvador. Localizada na Praça da Sé, essa loja trabalha com CDs, DVDs e discos de vinil novos, usados e importados desde 1975. Foto: reprodução / Não Óbvio

Além de só funcionar em Salvador, a Aurisom também entrega para todo o Brasil. Mas, sem dúvida, a experiência presencial é ainda mais enriquecedora. Afinal, o Pelourinho transpira ritmo e musicalidade.



☌ Endereço: Praça da Sé, 22 – Centro

☌ Telefone: (71) 3322.6893

☌ Horário: De segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 14h

☌ Mais informações: Instagram

4- Lagoa dos Frades

Um é pouco, dois é bom e três não é demais. É por isso que o NÃO ÓBVIO traz mais um karaokê para a lista e apresenta outro mais abaixo.

O Lagoa dos Frades tem um dos karaokês mais elogiados da capital baiana. É uma ótima pedida para quem quer cantar, beber, dançar e comer petiscos especiais. Com um cardápio bem diversificado, esse bar conta até com opções afrodisíacas.



Uma coisa é certa: quem passa por lá, geralmente acaba voltando, já que as comidas são muito elogiadas e a energia do público que frequenta o local é contagiante. Se ainda está com dúvida, basta acessar a página oficial do Lagoa dos Frades no Instagram para ver que a diversão é garantida.

☌ Endereço: Tv. Arnaldo Lopes da Silva, 940 – Stiep

☌ Telefone: (71) 3271-3847

☌ Entrada: Gratuita

☌ Preço por música: R$ 3

☌ Horário: De terça a domingo das 11h à 0h, às sextas e aos sábados das 11h à 1h e aos domingos das 11h às 23h

☌ Mais informações: Instagram

5- Âncora do Marujo



Os fãs de música pop adoram assistir às performances das grandes divas internacionais. Mas, muitas pessoas vão além e decidem reproduzir as apresentações mais marcantes. E, sem dúvida, as Drag Queens fazem isso como ninguém. É também por isso que o Bar Âncora do Marujo se torna um lugar especial, que atrai especialmente o público LGBTQI+.

Por conta dos números musicais empolgantes e do espírito jovem do público do local, quem vai até lá costuma presenciar uma boa performance ao lado de pessoas alegres e divertidas.



Poucas pessoas sabem, mas além de já ter tido a honra de receber a visita de Caetano Veloso, o Bar Âncora do Marujo possui até um documentário.

☌ Endereço: R. Carlos Gomes, 809 – Dois de Julho

☌ Telefone: (71) 99277.9799

☌ Entrada: R$ 5

☌ Horário: De terça a domingo das 21h às 4h

☌ Mais informações: Instagram

6- VideoOk São Rafael

Já que – como diz o ditado – quem canta seus males espanta, essa seleção não poderia apresentar apenas dois karaokês, sendo que um funciona apenas uma vez por semana. É justamente por isso que a quarta indicação da lista é o Bar VídeoOk São Rafael.

Apesar do espaço simples, o VídeoOk São Rafael é bem amplo e possui um público fiel. E como o ambiente não possui um clima de competição, até as pessoas mais tímidas criam coragem para cantar e entram no clima da diversão.



A maioria das pessoas que frequentam o VídeoOk São Rafael são os moradores da região e adjacências. Então, o clima do local é de um boteco jovem, animado e descontraído.

☌ Endereço: Tv. Pastor Geraldo Souza, sn – São Rafael (Condomínio Moradas do Campo)

☌ Telefone: (71) 98639.0519

☌ Entrada: Gratuita

☌ Preço por música: R$ 2,50

☌ Horário: De terça a domingo das 16h às 2h

Extra: Espaço musical

Além de ser extremamente rica e benéfica para a os adultos, a música também tem uma importância imensurável na infância. Inclusive, a iniciação musical de bebês e crianças é capaz de estimular o desenvolvimento social, estético, intelectual, motor, auditivo, sensorial e da fala.

Quando o assunto é música e crianças, o Espaço Musical é referência em Salvador. Trata-se de uma escola itinerante de musicalização infantil que trabalha com bebês a partir de 3 meses até crianças de 12 anos.

Por conta da proposta itinerante, as aulas do Espaço Musical acontecem em diferentes lugares da cidade – como por exemplo, a academia Bodytech e a Escola Maple Bear. Mas fica de olho no instagram do projeto que eles sempre anunciam novas informações por lá.

A propósito, eles também possuem um canal no Youtube. Confira um dos vídeos que já foram postados por lá: