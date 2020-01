Seja um Sargento da Aeronáutica: EDITAL abre 156 novas vagas com salário de R$3,8 mil

A Aeronáutica do Brasil publicou no Diário Oficial da União o edital de abertura do concurso público (Concurso Aeronáutica EAGS 2020) para o preenchimento de 156 vagas no Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2021.

Segundo o edital, o curso vai acontecer na Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR de Guaratinguetá-SP. O curso dura por volta de 1 ano e é destinado para ambos os sexos. As provas serão aplicadas em 15 cidades do Brasil.

O concurso da Aeronáutica EAGS 2020

Segundo o edital, para participar do concurso Aeronáutica EAGS 2020, o candidato não deve ter menos de 17 anos e não completar 25 anos de idade até o dia 31 de dezembro de 2021, ano da matrícula (alínea “i”, inciso V, Art. 20 da Lei nº 12.464).

Para concorrer, será necessário nível médio e curso técnico na especialidade desejada. As vagas são destinadas para as áreas de Eletrônica (26 vagas), Administração (40 vagas), Enfermagem (42), Eletricidade (10), Informática (16), Laboratório (5), Obras (6), Pavimentação (03 vagas), Radiologia (05 vagas) e Topografia (03 vagas). Do quantitativo de vagas, 20% serão reservadas aos negros.

Durante a realização do estágio, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR e fará jus à mesma remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si. Após conclusão do estágio, haverá a promoção à graduação de terceiro-sargento, e o soldo passará a R$3.825 (valor referente a 2019).

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 13 de janeiro e 12 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial de ingresso (http://ingresso.eear.aer.mil.br).

A taxa de inscrição ainda não foi definida, uma vez que apenas o extrato do edital foi publicado, até a publicação da matéria. No último concurso, o valor foi de R$60,00.