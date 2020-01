Sem chances com o técnico Fernando Diniz, lateral poderá deixar São Paulo rumo ao Sport

​O São Paulo voltou aos trabalhos para a temporada de 2020. Visando as competições que disputará neste ano, a atuação do ​Tricolor no mercado de transferências ainda é tímida, de modo que mais saídas do que chegadas ocorreram no elenco. Alguns jogadores que voltam de empréstimos ainda serão avaliados por Fernando Diniz, e mais saídas deverão ser confirmadas.

Uma que poderá ocorrer é de um jogador que fez parte do elenco tricolor em 2019. O lateral Léo interessa ao Sport, mas o clube nordestino ainda não apresentou proposta pelo atleta de 23 anos. O lateral-esquerdo foi reserva de Reinaldo na última temporada. Como o titular é um dos principais jogadores do elenco e uma das lideranças dentro de campo, Léo teve poucos minutos.

Em 2019, foram apenas 15 jogos com a camisa do São Paulo, nenhum gol e atuações que não deixam a torcida lembrar de algum momento dentro de campo. Após ser revelado pelo Fluminense e destacar-se no clube carioca, Léo teve uma boa temporada em 2015, emprestado ao Londrina, do Paraná. Em 2018, ainda cedido pelo Flu, jogou no Bahia, onde foi titular em grande parte da temporada.

O jogador chegou ao São Paulo com a certeza de que teria a dura concorrência de Reinaldo, afirmado na posição. Caso Léo deixe o Tricolor do Morumbi, o clube poderá ir as compras para suprir a ausência na posição. Juanfran, lateral espanhol que chegou ao São Paulo no meio da temporada de 2019, também atua pelo lado esquerdo, mesmo que a sua preferência seja pelo lado direito de campo.