Sem contrato com Corinthians, Régis volta a Salvador e decide o seu futuro com o Bahia

O meio-campista Régis, que foi descoberto pelo São Paulo em 2007, já passou por vários clubes brasileiros e até mesmo por um time árabe, o Al-Wehda. Na última temporada, o atleta, que pertence ao ​Bahia, defendeu a camisa do Corinthians, time no qual disputou 7 jogos. Com o fim do contrato com o clube paulista o jogador, de 27 anos, volta para Salvador.

De acordo com o site ​BahiaNotícias.com, após o contrato de empréstimo ser encerrado com o Timão, o meia já teve o seu contrato com o Esquadrão de Aço reativado no Boletim Informativo Diário, o BID, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Porém, o jogador não deve ser utilizado pela equipe comandada pelo técnico Roger Machado.

Ainda conforme o site, a diretoria do Bahia está procurando algumas opções para fazer mais um empréstimo do atleta, que tem vínculo até o final de 2020 com o Tricolor. Régis atuou no clube baiano em 2016. Na época, o jogador ajudou o time a conquistar o acesso à Série A, a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano. Ao todo, vestiu a camisa do Esquadrão 117 vezes e ainda cravou 23 gols.

a equação é simples. o clube não acha que Régis tem algo a agregar ao time. e se houver outra razão por trás dessa decisão, que seja, dou mais apoio ainda. tratar um jogador no máximo nota 7 (pra realidade do Bahia) como craque é atestado de desespero e carência — cabelo crespo, pele escura (@viradonadesgra) January 2, 2020

O Tricolor baiano, que se prepara para disputar cinco competições neste ano, já iniciou o planejamento para esta temporada. Até o momento, o clube confirmou o meia Daniel, o volante Jadson e o goleiro Mateus Claus como os primeiros reforços. Já o meio-campista Flávio, o zagueiro Lucas Fonseca e o goleiro Fernando Castro renovaram os contratos para 2020.