Sem custos: São Paulo acerta venda de goleiro a clube de Portugal

Fica na Europa! ​São Paulo acerta transferência de goleiro Lucas Paes para o Vitória de Setúbal, de Portugal. O Tricolor do Morumbi não recebeu nenhuma quantia na negociação, mas manteve 40% dos direitos econômicos do jogador de 22 anos.

Lucas Paes estava emprestado ao Louletano, de Portugal, e seguiria na equipe até o meio deste ano, no entanto, a oportunidade de negociar o atleta e seguir com percentual de venda futura agradou a diretoria são-paulina. O contrato do jogador com o clube paulista venceria no final da temporada.

Esse modelo de negócio é bem interessante. Aqui ele não teria a menor chance de jogar; e entre ir para um pequeno clube de expressão aqui no Brasil, e ir pra Europa, esta segunda opção parece mais vantajosa. Se não render, ok, já era o “esperado”. Se render, ótimo! — Lucas Charlie (@lucas__charlie) January 31, 2020

O goleiro estava livre para assinar com o Vitória de Setúbal e solicitou liberação imediata ao São Paulo. O formato da negociação é semelhante a do volante Araruna com o Reading, da Inglaterra. O clube abre mão de qualquer compensação financeira para manter um percentual do atleta antes que o vínculo com o jogador termine.

O atleta foi multicampeão pelo São Paulo nas divisões de base, mas nunca engrenou no profissional e foi negociado com o Louletano em 2019. Em Portugal, o jogador disputou 19 partidas e sofreu 14 gols.