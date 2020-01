Sem data marcada! Fred espera reunião para resolver questões com o Cruzeiro

​O ​Cruzeiro se reapresentou nessa segunda-feira (06) sem o plantel formado e com a missão de resolver a situação dos jogadores que têm um salário superior ao ​teto estabelecido pelo clube. Neste cenário, a diretoria da Raposa tem marcado reuniões com os atletas, mas ainda não marcou nenhum encontro com representantes do atacante Fred.

De acordo com o ​UOL, o cobiçado camisa 9 interessa a outros clubes da Séria A e tem ficado ansioso com a situação. O jogador de 36 anos já foi comunicado sobre uma reunião que deve ter com a equipe, mas espera que a diretoria celeste agende uma reunião com seus representantes.

O ​Cruzeiro já adiantou conversas com o goleiro Fábio, com os zagueiros Dedé e Manoel e também com o volante Ariel Cabral. O lateral-esquerdo Egídio, o meio-campo Henrique e o meia-atacante Marquinhos Gabriel têm conversas avançadas para deixar o clube em 2020.

A nova diretoria já orientou os medalhões sobre a nova realidade do Cruzeiro e a buscarem um novo clube. — João Antonio Vieira (@joaovieiraCEC) December 24, 2019

A princípio, a Raposa tem apresentado alternativas aos jogadores: rescisão amigável, empréstimo ou permanência com redução salarial. O caso do centroavante é mais delicado, considerando que o atleta não recebeu o FGTS e o 13º, além dos salários que estão atrasados desde outubro do ano passado e dos direitos de imagem que nunca recebeu desde sua chegada em 2018.

Fred se reuniu com o seu staff no dia 30 de dezembro para decidir a melhor forma de agir no início da atual temporada. O desejo do jogador é resolver a situação de forma amigável e não pretende entrar na Justiça contra o Cruzeiro. O representante do camisa 9 também tem pendências com o clube.