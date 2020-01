Sem erro! Seis mantras da maquiagem que toda mulher deve saber

Gosta de maquiagem? Independente de qual seja o seu estilo – clássico, arrojado ou “cara lavada” – você precisa ficar por dentro das lições universais da make. Para te ajudar nesta missão, a maquiadora Mirela Abreu deu algumas dicas sobre o assunto. Confira:

Foto: reprodução / Pixabay



1-Delineador e pressa não combinam: para o delineador ficar perfeito a dica é tentar dividir o traço. “Primeiro passe um traço de fora para dentro até a metade do olho expelis completa o traço de dentro pra fora para encontrar o restante do traço. Outra dica é molhar o pincel com água e passar na sombra colorida que fica um delineado na moda.



2- Tem sim como esconder espinhas

A primeira orientação é não esprema espinhas, pois isso pode deixar a situação pior. A especialista garantiu que não precisa necessariamente usar corretivo colorido na região, pois no mercado existem corretivos com alta cobertura.

“A tendência na maquiagem é de uma pele levemente corrigida, mas caso seja fundamental a total correção, sim precisamos lançar mão dos coloridos. Caso use o colorido você também deve usar o da cor da sua pele na make.

Como disfarçar olheiras usando corretivo – técnica do triângulo

Passo 1: com o auxílio de um pincel de corretivo, desenhe um triângulo do canto externo ao interno do olho, pegando bem a região da orelha, desça o traço beirando o nariz e feche o triângulo, deixando o centro vazio.

Passo 2: com os dedos, espalhe o produto subindo pela lateral do nariz até que a linha entre o produto e a pele sem o corretivo seja imperceptível. Vá dando leves batidinhas com o dedo e evite fazer movimentos de vaivém, porque isso pode tirar o produto ou deixar ele mais grosso.

Passo 3: continue dando batidinhas suaves para ir puxando o corretivo para o canto externo dos olhos e subindo em direção às pálpebras. Para destacar os olhos, use um corretivo iluminador que vai acender a região.

3- É possível fazer uma maquiagem bacana sem ter tanto conhecimento no assunto

“Uma base fluída é de fácil aplicação ajudando a deixar a pele com um bom acabamento, um lápis marrom faz toda diferença quando vc faz um traço como um delineado e esfuma com a ponta do dedo dando um ar natural no olhar, aí para finalizar um rímel para dar um poder total no olhar. Um blush pêssego que trás um ar de saúde é um lip tint na boca. Com essas dicas você vai ficar pronta para fazer uma esticada na noite após o trabalho”, orientou Mirela.



4- Qualidade é um ponto chave para o bom resultado

Você precisa comprar produtos de boa qualidade e que sejam adequados para seu tom e tipo de pele. Esse cuidado vai contribuir para o bom acabamento e para saúde da pele. Além disso, você precisa ficar atenta aos prazos de validade para evitar infecções ou manchas. Passou da validade? Descarte o produto.

5- Um nécessaire bem montada é a maior aliada da mulher

Você precisa ter um kit básico de “sobrevivência” da maquiagem. Um hidratante facial, protetor solar facial, base ou BB Cream, corretivo, blush, delineador ou lápis de olho, rímel, pincel kabuki (esse pincel é bem versátil serve para passar base, pó e blush), batom e demaquilante vão deixar você preparada para qualquer situação.

6- Não exagere no pó

Prefira usar pouco pó translúcido com um pincel grande aliado com um pó bronzeador para acrescentar um tantinho de cor. Tenha cuidado com excessos para não mudar a tonalidade da sua pele.