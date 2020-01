Sem espaço em nova comissão, Atlético busca rescisão amigável com Adilson

​ O ​Atlético-MG se reapresentou na última quarta-feira (8) sem a presença do auxiliar fixo da comissão técnica Adilson. O ex-jogador foi ​comunicado pelo seu empresário de que não precisaria ir à Cidade do Galo e que a situação seria resolvida posteriormente em conversa com a diretoria.

De acordo com o ​UOL, o alvinegro mineiro pretende rescindir o vínculo com o auxiliar, que terminaria no final da temporada. A reunião entre ex-jogador e clube deve acontecer nesta semana. Adilson gostaria de cumprir o contrato e ficou chateado com a situação.

O diretor de futebol do clube Rui Costa e o empresário do auxiliar Cristiano Manica estarão na conversa que vai definir o futuro do ex-volante do Galo. O jogador ainda tem valores a receber referentes a direitos e imagem e salários atrasados em relação à temporada passada e espera um acordo.

O time e o atleta aposentado têm perspectivas diferentes para 2020. Adilson gostaria de permanecer no cargo até o final do ano, enquanto o clube quer a rescisão contratual. Atualmente, o contrato é o mesmo da época em que jogava, com salário de R$ 192 mil na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Infelizmente tem que ser feito. Toda sorte ao Adilson. Que a limpa continue. — arbex tadeu (@atade) January 5, 2020

Rui Costa comentou a situação e explicou que a chegada do treinador Rafael Dudamel e sua comissão técnica impedem a permanência de Adilson.

“Era importante ele estar perto do grupo naquele momento (em junho de 2019, quando teve diagnosticada uma cardiomiopatia), que era o mais duro para ele e no qual experimentaria a função de auxiliar. Isso seria até o fim do ano, e foi o que aconteceu. Agora, com uma nova comissão técnica que traz quatro profissionais, eu tenho que ajustar isso”, ressaltou.