Sem espaço no Borussia Dortmund, Paco Alcácer é oferecido a clubes ingleses

O atacante Paco Alcácer parece estar com os dias contados no futebol alemão. De acordo com o ​​90min Britânico, o espanhol foi oferecido aos ingleses Manchester United e ao Tottenham Hotspur. As lesões de Marcus Rashford e Harry Kane, junto a chegada de Erling Haaland ao Borussia Dortmund, viabilizam a negociação.

Paco Alcácer não vive um bom momento no Borussia Dortmund. O jogador de 26 anos não esteve disponível para o treinador Lucien Favre em 12 partidas, seja por lesão ou por baixa condição física, e começou apenas 9 dos 15 jogos que disputou na temporada.

Com Mario Götze em baixa e Marco Reus com problemas na definição, os dirigentes do clube alemão decidiram apostar em Haaland para o setor ofensivo. O norueguês estreou com um ​hat-trick e deixou uma boa impressão nos torcedores e comissão técnica.

Neste cenário, restaram apenas duas opções ao espanhol: se contentar com um papel secundário ou sair do Borussia. Segundo as informações, o atacante foi oferecido ao United e ao Tottenham por empréstimo. O Atlético de Madrid também teria interesse em Paco Alcácer, mas parecem estar mais focados em contar com Edinson Cavani.

Os Red Devils e os Spurs estão sem os seus artilheiros. Marcus Rashford deixou os gramados há seis dias após desconforto nas costas e deve ficar fora até o final de fevereiro. Por sua vez, Harry Kane sofreu grave lesão no tendão da coxa esquerda e desfalca os londrinos por ao menos três meses. Assim, ambos os times necessitam de um novo ‘camisa 9’.

A janela de transferências da Inglaterra termina no dia 31 de janeiro e os clubes devem correr nos próximos dez dias para fechar o elenco para o restante da temporada. Paco Alcácer segue aguardando, enquanto o Tottenham sondou Krzysztof Piatek, do Milan, e o Manchester United estuda o mercado.