Sem neuras: como recuperar o loiro esverdeado pelo cloro da piscina

Aproveite o verão sem prejudicar os cabelos, principalmente se for loiro ou descolorido. O excesso de exposição ao sol, a água do mar ou da piscina podem ser grandes vilões dos fios, pois causam ressecamento e ainda podem gerar ‘esverdeamento’. De acordo com a educadora técnica da Yamá Cosméticos, Marisa Russo, os fios ficam verde pela ação do sulfato de cobre, produto utilizado para deixar a água da piscina mais azul.

Está sofrendo com esse fenômeno? Calma, os fios verdes têm solução. O primeiro passo é tomar certos cuidados com os fios loiros durante as férias. “A prevenção é muito importante. Eu recomendo o uso de óleos capilares para ajudar a formar um filme no fio dos cabelos para protegê-los. Outra possibilidade para quem não está acostumada com os óleos é utilizar creme de pentear com proteção solar capilar”.

No entanto, caso não tenha sido possível evitar o esverdeamento, é importante ouvir a opinião de um profissional cabeleireiro sobre as condições do seu fio, e qual seria a técnica mais adequada.

Uma das opções para os fios verdes é a receita da shampoozada. O único requisito para realizar o procedimento é que os fios não estejam fragilizados por processos químicos. “Caso o cabelo esteja saudável, pode ser realizada a famosa shampoozada, que é a mistura de pó descolorante + shampoo + oxidante 10 volume, todos na mesma proporção, entretanto, o profissional também pode utilizar um produto de limpeza de coloração”, completou Marisa Russo.