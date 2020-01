Sem papas na língua! Kannemann detona demissões promovidas pelo Grêmio

​As demissões em massa ocorrida neste início na estrutura do futebol no ​Grêmio pegaram a todos de surpresa. E nem todo mundo concordou com elas. Pelo contrário. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o zagueiro Kannemann liderou o discurso contra os desligamentos.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Por mim, o Kannemann pode assumir como CEO do Grêmio e ainda seguir jogando na zaga. Não vejo problema. — Fernando Risch (@fegrisch) January 17, 2020

O argentino se mostrou chateado a saída dos profissionais e, também, com a forma como elas se deram. “Dá raiva de ver pessoas que saem assim. Pessoas que demonstraram pra mim o que é ser gremista saíram. E pessoas que eu não posso dizer que tiveram a mesma doação seguem. Não acho que tenham sido saídas normais”, disse o argentino, para em seguida acrescentar: “As pessoas que tomam essas atitudes, que estão lá do outro lado, não representam essa camisa. E já faz tempo que isso está acontecendo”.

Eu não sei bem o que está acontecendo no Grêmio, mas a entrevista do Kannemann mostra que “algo de errado não está certo”… — Diori Vasconcelos (@dioriv) January 17, 2020

Segundo Kannemann, quem deixou o Tricolor neste início de temporada não apenas cumpria horário, mas dava o “plus” necessário para trabalhar na instituição. “Quem está fazendo isso (demitindo) não dá esse plus. Essas pessoas (que saíram) mereciam um reconhecimento melhor”, completou. Na última quarta-feira, o Grêmio anunciou as saídas dos preparadores físico, Rogério Dias, e de goleiro, Rogério Godoy, dos fisiologistas José Leandro e Rafael Gobbato, do fisioterapeuta Henrique Valente, da nutricionista Katiuce Borges e do assessor de imprensa João Paulo Fontoura. A justificativa se deu pela necessidade de haver uma reorganização no principal departamento do clube.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqui.