Sem trio, Santos perde jogadores com mais partidas pelo clube para 2020

​ O ​Santos busca reformular o elenco para a temporada sem muitos gastos e exageros. O alvinegro praiano segue silencioso no mercado e anunciou apenas dois novos jogadores e o treinador português Jesualdo Ferreira. Em contrapartida, o clube perdeu alguns atletas, inclusive nomes ‘batidos’ na Vila Belmiro.

Neste início de pré-temporada, o Peixe negociou o lateral-direito Victor Ferraz e o zagueiro Gustavo Henrique. O próximo a deixar o clube deve ser o goleiro Vanderlei. Deste modo, o clube vai ficar sem os três atletas que mais atuaram pelo time recentemente.

Victor Ferraz estava no Santos desde 2014 e foi o primeiro nome a deixar o clube na atual janela de transferências. O lateral somava 265 partidas pelo alvinegro, sendo o quarto jogador da posição que mais vestiu a camisa do Peixe. O camisa 2 de 31 anos foi para o ​Grêmio.

O segundo nome a deixar o alvinegro praiano foi o zagueiro Gustavo Henrique. O jogador fez toda a sua carreira no Santos e vai defender o ​Flamengo em 2020. O Menino da Vila entrou em campo em 222 partidas e é o 16º defensor com mais jogos na história do clube.

Sem definição de seu futuro, Vanderlei tem 258 partidas pelo Santos e é o sexto goleiro com mais partidas pelo time da Vila Belmiro. O experiente jogador de 35 anos chegou à Baixada Santista em 2015 e vai atuar pelo Grêmio na atual temporada.

Torcida discutir a qualidade do Vanderlei é até desrespeito. Foi o goleiro que fez a temporada mais regular e espetacular do Santos (talvez do Brasil) desse século. Já não é o mesmo mas ainda é bom goleiro. Dito isso é o momento certo de vender, infelizmente. — Renan Pinheiro  (@renanpas) January 12, 2020

Deste modo, o jogador com mais partidas somadas pelo alvinegro praiano em 2020 é o volante de 26 anos Alisson. O atleta ocupa o topo da lista com 207 jogos, seguido por Pará (199), Jean Mota (165), Lucas Veríssimo (153) e Diego Pituca (101). Os demais jogadores do plantel não ultrapassam os 100 jogos pelo Santos.