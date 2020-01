Sensação dos Wolves, Adama Traoré entra na mira de três grandes da Europa

​Sétimo colocado na tabela de classificação, o Wolverhampton é uma das grandes surpresas da ​Premier League 2019/20. O jogo coletivo é o forte da equipe comandada por Nuno Espírito Santo, mas há algumas peças que têm se destacado individualmente e já chamam atenção de gigantes do continente. Um desses casos é o de Adama Traoré, jovem atacante de 23 anos.

​​De acordo com a apuração exclusiva da ​90min britânica, três grandes clubes da Europa já fizeram sondagens e monitoram de perto o jovem espanhol: o Manchester City, o Liverpool e o Barcelona. Este último, por sinal, já tem um histórico prévio com o camisa 37, formado em suas categorias de base (canteras). É improvável que alguma oferta seja oficializada com a temporada em andamento, apesar do City já ter solicitado ao Wolverhampton que o mantenha informado acerca da situação contratual do atleta.

Muito forte e veloz, o ponta soma cinco bolas na rede e sete assistências na atual edição da Premier League, desempenho que o transforma em uma das principais engrenagens do Wolverhampton. Ciente da importância do atleta para seu elenco, a diretoria do clube inglês não pretende facilitar para os interessados no jogador: sequer abrirão conversas ou negociações em propostas inferiores a 70 milhões de libras. Seu contrato com os lobos é válido até 2023.