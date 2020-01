SESC, SEBRAE e SENAC: vagas abertas para todos os níveis; Até R$ 5.095,06

O aperfeiçoamento profissional é uma modalidade de ensino que prepara as pessoas para o mundo do trabalho. Ele serve para atualizar ou complementar os conhecimentos que o trabalhador já possui. Para ajudar na qualificação e na formação profissional de seus empregados, os empresários têm no Sistema S um forte aliado.

Formado por organizações criadas pelos setores produtivos (indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas), as entidades oferecem cursos gratuitos em áreas importantes da indústria e comércio. O Sistema S conta com uma rede de escolas, laboratórios e centros tecnológicos espalhados por todo o território nacional. Também há ofertas de cursos pagos, geralmente com preços mais acessíveis do que oferecidos por instituições particulares de ensino. É formado pelo conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares.

Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); Serviço Social de Transporte (Sest); e SEBRAE.

De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há oportunidades abertas para o SEBRAE, SENAC e SESC. São diversas oportunidades abertas em algumas localidades do país. Confira a lista e prepare-se:

SENAC

Edital 01 – SENAC

O SENAC de Carazinho faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo II, com requisito de ensino médio completo. O salário é de R$2.380,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Ensino médio completo. Preferencialmente ensino superior completo ou em andamento nas áreas afins. Conhecimentos e experiências desejáveis: Prospecção de novos clientes, gestão de carteira, vendas internas e externas. Perfil comercial, bom network, proativo, ótima comunicação e facilidade de trabalhar com metas. Disponibilidade de horários e possuir CNH B.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4691/6/21).

Edital 02 – SENAC

O SENAC de Porto Alegre faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo I, com requisito de ensino médio completo. O salário é de até R$1.740,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Ensino Médio. Preferencialmente experiência em atividades de atendimento. Conhecimentos: Informática e técnicas de atendimento.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4927/5/21).

Edital 03 – SENAC

O SENAC de Passo Fundo faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo I, com requisito de ensino médio completo. O salário é de até R$1.740,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Preferencialmente superior em andamento em Administração, Contabilidade ou similar. Preferencialmente experiência em atividades administrativas. Conhecimentos: Rotinas administrativas, financeiras e informática.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4907/5/29).

Edital 04 – SENAC

O SENAC de Ijuí faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com requisito de ensino fundamental completo. O salário é de até R$1.502,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Ensino Fundamental Completo Desejável experiência na área de limpeza e conservação. Conhecimentos: N/A

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4804/23/30).

Edital 05– SENAC

O SENAC de Gramado faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo I, com requisito de ensino médio completo. O salário é de até R$1.740,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Formação: Ensino Médio. Experiência em vendas; Preferencialmente experiência em atividades de atendimento. Conhecimentos: Informática e técnicas de atendimento. CNH: B.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4785/5/44).

Edital 06– SENAC

O SENAC de Carazinho faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Orientador de Educação Profissional B, com requisito de ensino médio completo. O salário pode chegar a até R$3.492,80 (considerando uma jornada de 40h).

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Profissionais com formação superior completa na área de Informática ou afins, bem como a formação pedagógica àqueles que não possuem Licenciatura, de acordo com o determinado na legislação vigente. Preferencialmente, com experiência profissional em docência e domínio em: sistemas operacionais Windows e Linux, pacotes Microsoft Office e Libre Office, internet, e-mail e digitação, montagem e manutenção de computadores e periféricos. É desejável que apresentem certificação em produtos Microsoft ou Linux.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4691/38/45).

SESC

Edital 01 – SESC

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Araranguá faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades – Dança / CULTURA, função que tem requisito de Ensino médio completo; Curso de formação em Dança. O salário é de R$ 849,45.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência com Ballet e Dança livre.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 02 – SESC

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Concórdia faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Professor de Educação Infantil / EDUCAÇÃO, função que tem requisito de Nível superior completo em Pedagogia, com habilitação ou especialização em Educação Infantil. O salário é de R$16,87/aula.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência em sala de aula com educação infantil.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 03 – SESC

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Florianópolis faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Analista Jurídico, função que tem requisito de Formação superior completa em Direito e Inscrição na OAB. O salário é de R$4.456,00.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência em Direito Administrativo (licitação e contratos), Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Civil e Direito Processual Civil. Necessário possuir CNH.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 04 – SESC

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Florianópolis faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo, função que tem requisito de Preferencial Ensino médio completo. O salário é de R$1.665,00.

Além disso, os profissionais deverão Possuir conhecimento e prática na Língua Brasileira de Sinais (Libras) para atuar com ações educativas voltadas para o público com deficiência. Auxiliar nas atividades pertinentes à área administrativa.Conhecimento em planilhas,rotinas administrativas e afinidade com atendimento ao público.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 05 – SESC

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Joinville faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Professor de Ensino Fundamental I – Inglês / EDUCAÇÃO, função que tem requisito de Licenciatura completa em Letras – Inglês. O salário é de R$ 2.125,62.

Além disso, os profissionais deverão Elaborar, planejar e executar as atividades pedagógicas voltadas ao Ensino Fundamental; acompanhar e avaliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem, com a finalidade da formação integral do ser humano nos aspectos cognitivos, afetivos e sociais.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 06 – SESC

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Xanxerê faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades (Pilates) / ATIVIDADE FÍSICA, função que tem requisito de Nível superior completo em Educação Física (Bacharel) e ou Fisioterapia. Inscrição no Conselho Regional da Categoria.. O salário é de R$ 1.839,60.

Além disso, os profissionais deverão Elaborar, desenvolver e realizar atividades físicas de academia, planejando e executando programas de exercícios sistemáticos individuais em academia de treinamento multi funcional com foco em treinamento de força, flexibilidade, agilidade equilíbrio, cardio vasculares, etc. Participação em sessões de treino de forma sistemática e/ou em atividades e eventos periódicos, objetivando a promoção de estilos de vida saudáveis.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

EDITAL 01 – SEBRAE

Cargo: Assistente DE CANAIS DE ATENDIMENTO

Salário: R$ 1.498,57 (Um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Manter o nível de serviços da Central de Relacionamento, atendendo as ligações de clientes de forma dinâmica, visando a redução da fila de espera de atendimento; Realizar atendimento aos clientes Sebrae RS, prestando orientações sobre gestão e empreendedorismo, ofertando produtos e serviços, utilizando roteiros scripts planejados, visando a satisfação e fidelização do cliente; Gerar conteúdo e informações através de pesquisas e análises, apoio na estratégia para ações de Marketing Direto, visando propor ações que minimizem o impacto dentro da operação da Central de Relacionamento; Realizar os registros de atendimentos, utilizando o sistema CRM, visando manter um histórico de relacionamento com o cliente completo; Realizar o atendimento ao empreendedor, à micro e pequenas empresas e demais públicos de interesse, prestando orientações e informações, visando a contribuir para a transformação dos pequenos negócios do estado.

Os requisitos são: Ensino Superior em andamento nos seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Marketing ou Processos Gerenciais.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 02 – SEBRAE

Cargo: Assistente de CREDENCIAMENTO

Salário: R$ 2.354,04 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Realizar a gestão dos editais de fornecedores de consultoria e instrutoria Sebrae RS (Edital 01/2018, Edital 02/2016 e Edital Empretec), realizando a orientação para candidatos sobre o processo, publicação dos Editais, alterações necessárias após validação Jurídica, validação de cronograma, acompanhamento do processo de credenciamento, conferência de documentos jurídicos e de avaliação técnica, participação na etapa presencial de seleção e acompanhando dos resultados; Realizar a revisão do portal de relacionamento com fornecedores, realizando a manutenção dos materiais postados, notícias e auxílio as dúvidas sobre a utilização do portal. Portal utilizado pelas empresas credenciadas para: incluir relatórios de comprovação de execução, cobrança, inscrição encontros de estratégia de aplicação de solução, inscrição de novos produtos; entre outros.

Os requisitos são: Ensino Superior em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 03 – SEBRAE

Cargo: Analista de Relacionamento com Clientes Júnior

Salário: R$ 3.331,56 (Três mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Atender empresários e futuros empresários de pequenos negócios; Realizar assessorias, diagnósticos e palestras junto aos clientes através de orientação técnica especializada; Articular com parceiros e encaminhar internamente demandas de atendimentos e soluções de acordo com a necessidade dos clientes; Prospectar clientes para as soluções Sebrae (cursos, oficinas, palestras, seminários, assessorias, missões, programas); entre outros.

Os requisitos são: Superior Completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Relações Públicas e Engenharias.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 04 – SEBRAE

Cargo: Analista de Competitividade Setorial Pleno

Salário: R$ 5.095,06 (Cinco mil, noventa e cinco reais e seis centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Entender a dinâmica de internacionalização de pequenas empresas e desenhar a estratégias para inserção nesses mercados; Aproximar-se com os setores prioritários do Sebrae RS e indicar formatos de expansão internacional para cada setor e ajudar no processo de inserção nos mercados; Estruturar plataforma com os parceiros internacionais que facilitem a entrada de empresas e que conheçam as peculiaridades do país; Realizar contatos com fornecedores externos para desenvolvimento e consultorias nas empresas; e Desenhar processo e modelo de busca de conhecimento sobre o mercado externo.

Os requisitos são: Superior completo em Relações Internacionais, Comércio Exterior, Administração e Economia.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.

EDITAL 05 – SEBRAE

Cargo: Assistente de Relacionamento com Clientes

Salário: R$ 2.354,04 (Dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Principais Atribuições do Cargo: Realizar atendimento ao público interno e externo e prestar informações pertinentes aos processos sob sua responsabilidade; Auxiliar na negociação com clientes internos e/ou externo, com a finalidade do melhor resultado para o SEBRAE; Organizar e apoiar a realização de reuniões e eventos da área; Controlar e atualizar arquivos físicos e/ou eletrônico; Redigir e-mail, atas de reuniões e outro; Elaborar planilhas em Excel, apresentações em Power Point e gerar relatórios; e Alimentar e monitorar sistemas informatizados necessários para a execução das atividades de suporte técnico e/ou administrativo referente aos processos da gerência.

Os requisitos são: Ensino Superior em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Gestão Comercial ou Engenharias.

Benefícios: Assistência Médica Unimax e Odontológica Uniodonto, extensiva aos dependentes; Previdência Privada Complementar, extensiva aos familiares; Auxílio Alimentação e/ou Refeição; R$ 888,36 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos); Vale Transporte § Seguro de Vida em Grupo; PPR – Programa Participação de Resultados; Investimentos em Capacitações; Auxílio Educação Pós-Graduação e Idiomas; Oportunidades de Desenvolvimento de Carreira. Veja o edital.