SESI abre vagas para nível fundamental, médio e superior; Até R$ 8.368,65

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há 05 novos editais abertos para preenchimento de vagas no Serviço Social da Indústria (SESI). Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 8.368,65.

O Serviço Social da Indústria (SESI) tem como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo a saúde e segurança do trabalhador. O SESI oferece soluções para as empresas industriais brasileiras por meio de uma rede integrada, que engloba atividades de educação, segurança e saúde do trabalho e promoção da saúde.

Para diminuir o índice de afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os industriários, o SESI oferece programas de promoção de segurança e saúde, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, desempenhando papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial e o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Edital 01

O Serviço Social da Indústria de Gravataí abriu edital com vagas para o cargo de Médico II. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior Completo, em Medicina, com registro no respectivo Conselho e Pós-Graduação em área de atuação da organização. O salário será de R$6.595,20.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular e entrevista.

O cargo deverá: Prestar atendimento ambulatorial e de emergência e acompanhar o tratamento de doenças profissionais e acidentes do trabalho. Receitar medicamentos, solicitar exames ocupacionais e complementares, fornecer atestados médicos, orientar e encaminhar empregados para tratamentos específicos, conforme normas, legislação e procedimentos estabelecidos.

Edital 02

O Serviço Social da Indústria de Porto Alegre abriu edital com vagas para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior .Completo com Curso Específicos aplicáveis em sua área de atuação. O salário será de R$ 8.368,65.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova de conhecimento, dinâmica de grupo e entrevista.

O cargo deverá: Atuar como Analista de Negócio sendo responsável pelo portfólio de produtos nas áreas de negócios de atuação, onde deverá trabalhar com as partes interessadas e especialistas no assunto para definir Projetos de Negócio, seus potenciais benefícios, estabelecendo os custos e identificando patrocinadores e parceiros de negócios; Trabalhar com equipe de desenvolvimento para realizar as estimativas de Roadmaps, definir critérios de sucesso do produto e preparar os Projetos de Negócio para apresentação na reunião de Go/No-go; Trabalhar em conjunto com a área de negócio visando apoiar na sustentação de soluções tecnológicas disponibilizadas aos clientes buscando implementar melhorias e correções; Analisar os processos da área e propor soluções de sistematização e automação.

Edital 03

O Serviço Social da Indústria de Erechim abriu edital com vagas para o cargo de Assistente de Serviços I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Incompleto acrescido de Curso de Eletricidade, Eletrônica, Mecânica, Hidráulica, Pneumática, conforme área de atuação. O salário será de R$ 1.486,74.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular e entrevista.

O cargo deverá: Auxiliar nas atividades preventivas e corretivas de manutenção predial, equipamentos, ar-condicionado, móveis, redes hidráulicas e elétricas.

Edital 04

O Serviço Social da Indústria de Erechim abriu edital com vagas para o cargo de Analista de Infraestrutura. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior Incompleto com Cursos específicos, aplicáveis em sua área de Informática. O salário será de R$ 4.842,97.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova de conhecimento, prova técnica e entrevista.

O cargo deverá: Conduzir reuniões e comitês de segurança da informação; gerir processo de incidentes e riscos de segurança da informação (abertura, investigação e mitigação); definir, atualizar e manter políticas, normas e procedimentos relacionados à segurança da informação; aprimorar e realizar campanhas de conscientização em segurança da informação; prover indicadores de segurança da informação; avaliar e prover relatórios de risco e vulnerabilidades de ti.

Edital 05

O Serviço Social da Indústria de Erechim abriu edital com vagas para o cargo de Assistente Técnico I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter ensino médio completo. O salário será de R$ 1.621,92.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova de conhecimento e entrevista.

O cargo deverá: Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores. Organizar e controlar agenda da gerência e dos atendimentos das áreas técnicas. Auxiliar na emissão de correspondências, textos e documentos de sua área, previamente aprovados e de acordo com os padrões preestabelecidos. Auxiliar no levantamento e manutenção de dados e informações de sua área de atuação, seguindo processos e rotinas preestabelecidas.

