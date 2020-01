‘Sextou’: veja seis dicas de preliminares para melhorar o sexo

Quer surpreender o (a) parceiro (a)? Aproveite o fim de semana para testar coisas novas na cama. Um estudo elaborado pela Escola de Medicina da Universidade Harvard apontou que vale tudo na hora H. Experimentar posições sexuais diferentes, realizar fantasias, vibradores e até procurar um especialista, em casos de falta de libido.

Para te ajudar a esquentar a relação, o iBahia listou seis dicas de preliminares para melhorar o sexo.

1- Abuse do beijo: a intensidade do beijo vai te mostrar o que seu (sua) parceiro (a) deseja da transa – uma pegada fofa ou intensa. Explore cada parte do corpo do seu amor. Beije os lábios, o pescoço, as costas, as coxas, a barriga, tudinho.

2- Foque na sedução: um olhar, às vezes, vale mais que mil palavras. Mostre o quanto deseja ele (a) através do olhar, repare cada detalhe e admire cada gesto dele (a) – com ou sem roupa.

3- Explore o lado safado: em comum acordo, vale tudo entre quatro paredes. Deslize suas mãos por todo o corpo dele (a) e fale bastante sacanagem durante o sexo. Esquecer os apelidos carinhos de vez em quando e apostar na putaria pode trazer um ‘plus’ para a relação.

4- Provoque intensamente: não vá direto para penetração. Finja que vai chegar lá e, depois, recomece estimulando outra parte do corpo. Faça carinho nos pés, suba para a panturrilha, coxas até chegar na virilha. Quando ele (a) achar que vai rolar a penetração faça o percurso de volta pelo corpo.

5- Estimule a criatividade do (a) parceiro (a): você pode comprar dadinhos ou baixar um aplicativo de dados com sugestões de posição. Além disso, você pode fazer um jogo erótico, estilo tabuleiro, com recompensas para cada casa que ele (a) passar.

6- Ative outros sentidos: você pode vendar os olhos dele (a) enquanto acariciar as partes do corpo. Tente encostar apenas em uma parte por vez, isso vai deixar sempre a expectativa de descobrir qual será o próximo toque.

Na hora do oral, uma possibilidade é usar um cubo de gelo para deixar sua boca gelada antes de começar. Vale ainda passar com cuidado o gelo pelo corpo dele (a) e depois lamber o caminho percorrido.