Shaylon e mais seis voltam de empréstimo e Diniz ganha “dor de cabeça” para montar equipe em 2020

​Preparando os últimos detalhes para a temporada, o técnico Fernando Diniz e sua comissão voltaram aos trabalhos nesta terça-feira (7). Os profissionais se reapresentaram um dia antes do elenco para alinhar o planejamento e definir qual será o plantel para 2020. O ​São Paulo passou por algumas reformulações com relação a comissão técnica entre o final de 2019 e o início deste ano.

Os preparadores físicos Wellington Valquer e Henrique Martins, o coordenador científico Altamiro Bottino e o fisiologista Marco Aurélio Melo não fazem mais parte da equipe paulista. Por outro lado, o Tricolor contratou o fisiologista Luís Fernando, que atuou no Santos, e o auxiliar fixo Marcos Vizzolli, ex-técnico do sub-19, para compor os desfalques da comissão.

Para um melhor desempenho nesta temporada, Fernando Diniz juntamente com a comissão irá aproveitar o dia para analisar também os atletas que retornam de empréstimo e definir quem poderá ser utilizado pelo Soberano. Os meias-atacantes Jonatan Gómez e Everton Felipe, os atacantes Paulinho Boia, Tréllez, Brenner e Léo Natel e o meia Shaylon são os atletas com contrato e que devem se apresentar na quarta-feira (8) no CT da Barra Funda, de acordo com o site​ Gazeta Esportiva.

Quero estar muito errado, mas eu não confio no trabalho do Fernando Diniz no @SaoPauloFC em 2020! — Paulo Henrique ⚪️⚫ (@paulinholiver37) January 7, 2020

Os jogadores fizeram exames médicos no fim da última temporada e, por isso, o treinador poderá iniciar os trabalhos em campo sem limitações. Porém, Fernando Diniz terá um logo trabalho para formular o plantel, visto que além dos atletas que voltam de empréstimo, o São Paulo também anunciou o lateral-direito Igor Vinícius, o meia-atacante Vitor Bueno e goleiro Tiago Volpi como reforços definitivos para 2020.