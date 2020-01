Show de despedida do Skank em Salvador acontece em março

Depois de anunciar pausa na carreira após três décadas de estrada, a banda Skank vai realizar uma turnê de despedida pelo Brasil ao longo de 2020. Salvador vai receber um dos shows e o encontro já tem data marcada: 7 de março.

A apresentação vai acontecer na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos já estão à venda pelo site do Ingresso Rápido, na bilheteria do TCA e nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, e custam entre R$ 70 e R$ 280.

Foto: Divulgação/Skank



Outra cidade baiana a receber o show da banda é Feira de Santana. A apresentação vai acontecer um dia antes da de Salvador, 6 de março, na Ária Hall.

Liderada por Samuel Rosa, a banda trará para a turnê alguns dos maiores sucessos do grupo ao longo dos 30 anos de carreira, como “Tanto”, “Jackie Tequila” e “É uma partida de futebol”. Eles ainda prometem lançar novas músicas durante a turnê.

SERVIÇO

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quando: 7 de março (sábado)

Horário: 19h

Quanto:

SETOR PLATEIA – R$140/R$70

SETOR CAMAROTE – R$280/R$140

Ingressos: Ingresso Rápido, bilheteria do TCA e SACs dos shoppings Barra e Bela Vista

Classificação: 16 anos