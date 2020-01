Sindpol realizará assembleia geral para PC decidir sobre a contraproposta do governo nesta segunda (27)

O Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol-AL) realizará uma assembleia geral extraordinária nesta segunda-feira (27/01), às 13 horas, no Clube de Engenharia de Alagoas, para a categoria deliberar sobre a contraproposta do Governo do Estado e o indicativo de paralisação.

Em reunião com dirigentes do Sindp ção de três dias, o secretário de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques, descartou a proposta de reajuste do piso salarial pela média nacional aos agentes e escrivães de polícia de Alagoas. Fabrício Marques fez uma contraproposta de reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios (PCCS) e criação de um grupo de trabalho com o secretário Especial de Gestão e Patrimônio, Sérgio de Figueirêdo Silveira. O secretário propôs a realização de duas reuniões com o grupo e outra com ele no dia 13 de fevereiro.

Na última sexta-feira (24), a diretoria do Sindpol foi ouvir do secretário Especial Sérgio Silveira, a proposta do governo sobre a reestruturação da carreira, que será transmita aos policiais civis na assembleia geral, nesta segunda, quando a categoria decidirá o rumo da mobilização.

Ascom/Sindpol