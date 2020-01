Só craques! Em evento da Red Bull, Neymar revela seus 5 jogadores favoritos da atualidade

​Que ​Neymar é um dos jogadores mais técnicos da atualidade no futebol mundial, ninguém duvida. Agora, se ele pudesse formar um time com cinco atletas de outras nacionalidades para a disputa de um torneio da Red Bull, empresa com a qual tem contrato para uso de imagem, quais seriam os seus escolhidos? Ele foi questionado sobre isso e não titubeou.

Os primeiros nomes foram de ex-companheiros do Barcelona. ​Lionel Messi e Luis Suárez, dois de seus melhores amigos e com os quais formou um ataque dos sonhos em Camp Nou, encabeçam a lista do camisa 10 do Paris Saint-Germain. Já o terceiro atleta citado foi também atacante Kylian Mbappé, com quem atua junto atualmente no Parque dos Príncipes – aliás, muito embora a disputa para saber quem é a maior estrela do time, se dão muito bem.

A seleção de Neymar fica completa com o meio-campista Paul Pogba, do Manchester United – foi campeão do mundo com a seleção da França em 2018 – e o meia-atacante belga Eden Hazard, recentemente contratado pelo Real Madrid. Sim, é uma equipe de craques, e que surpreendentemente não conta com ​Cristiano Ronaldo.