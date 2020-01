Sob sigilo, clube russo faz proposta e Athletico vê reviravolta em negociação por Vizeu

A temporada para o ​Athletico-PR será de grandes disputas por títulos importantes. Em 2019, o clube teve um ótimo desempenho, conquistando a Copa do Brasil e terminando o Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 64 pontos. Agora, sob o comando do técnico Dorival Júnior, a torcida espera mais um ano em alta.

Jogadores ”em promoção” no mercado europeu! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Juan Jesus Rafael Thiago Maia Fred

Dorival intensifica a busca por novos nomes, tendo um ponta e um centroavante como prioridades. O atacante Felipe Vizeu, da Udinese, era dado como certo nos bastidores do time paranaense, porém na reapresentação dos atletas nesta segunda-feira (06), o artilheiro não apareceu.

De acordo com o site​ ‘Globo Esporte’, as negociações para a contratação do jogador podem acabar não se concretizando. O portal ainda cita que as tratativas podem não acontecer por conta de uma proposta de uma equipe da Rússia, até então não revelada, que teria agradado a equipe italiana, dona do passe do jogador de 22 anos de idade.

Podemos ter reviravolta no caso Vizeu. Segundo informações do Globo Esporte, o jogador desembarcou em Curitiba para fechar com o Athletico, mas decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Ele teria recebido outras propostas, inclusive da Rússia. — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) 6 de janeiro de 2020

O contrato de Vizeu com a Udinese vai até junho de 2023. No último sábado (04), o clube chegou a oficializar o acerto do atleta com o Furacão por empréstimo de um ano. No Brasil, outro interessado em sua contratação era o Botafogo, que seria um pedido do técnico Alberto Valentim.