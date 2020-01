Sonho francês: Torcida do Liverpool cria campanha por contratação de Mbappé

​Poucas horas após o anúncio oficial do ​acordo do clube com a N​ike – negociação guardada à sete chaves e que envolveu cifras recordes em solo inglês -, os eufóricos torcedores do Liverpool, animados pelo acerto com a nova fornecedora e satisfeitos com o cenário de prosperidade do clube, tomaram as redes sociais e dominaram os assuntos do momento com uma campanha nada modesta: Mbappé20, pela contratação do atacante para 2020/21.

Não é segredo que Kylian Mbappé é um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial na atualidade e sonho de consumo de diversas torcidas do Velho Continente. Mas o que levou, especificamente, a torcida do Liverpool à campanha? Bem, o camisa 7 francês é patrocinado pela Nike, o que na lógica dos fãs do clube inglês, facilitaria em uma possível investida pelo atacante para 2020/21.

​​A euforia da torcida inglesa e a existência desta ‘ponte’ entre fornecedora, jogador e clube, no entanto, não devem ser suficientes para alavancar o clube vermelho à negociação. Não que o Liverpool não tenha interesse no futebol do jovem atacante, mas as cifras que giram em torno dele são altamente proibitivas, mesmo para o atual campeão da ​Champions League.

“Pelo ponto de vista esportivo, não há muitas razões para não contratá-lo. Que jogador ele é! Mas é sobre dinheiro, obviamente. Simplesmente sem chance. Me desculpem por matar essa história”, afirmou o treinador Jürgen Klopp.